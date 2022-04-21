Фосфор – елемент, необхідний для повноцінного живлення садових та овочевих рослин. Фосфорні добрива збільшують цукристість плодів, роблять багаторічники холодостійкими та несприйнятливими до хвороб, допомагають розвивати потужну кореневу систему та стимулюють цвітіння. Які симптоми фосфорного голодування, які найкращі комплекси фосфорних добрив потрібно вносити та в яких кількостях, розповідає «Дім і сад».

Фосфор вноситься у ґрунт у вигляді повільно розчинних сполук, тому навряд нашкодить саду чи городу. На відміну від азотних та калійних комплексів, його можна вносити у будь-якій кількості: рослина самостійно регулює потребу у фосфорі.

Візуально нестачу фосфору можна визначити досить легко:

стебла і листя рослин поступово починають темніти, а потім набувають синюватого або навіть лілового відтінку;

затримується поява квіток;

на нижньому листі утворюються темні плями;

листові пластини скручуються та раніше опадають;

рослина перестає рости.

Фосфорні добрива рекомендується вносити восени під час перекопування ґрунту на грядках. Просто розсипати гранули на землі недостатньо, оскільки комплекси містять фосфор у важкозасвоюваній формі. Тому для досягнення максимально корисного ефекту і потрібна зима: за цей час під впливом ґрунтових кислот речовина пошириться по всіх родючих шарах, а навесні, зі встановленням теплих температур, почне підгодовувати овочі, ягідні чагарники, декоративні багаторічники та плодові дерева, яким фосфор особливо потрібен для правильного розвитку та плодоношення. Рідкі фосфоровмісні комплекси можна застосовувати і навесні: вони містять елемент в легкозасвоюваній формі.

Найпопулярніші фосфоровмісні комплекси:

1. Суперфосфат – високоефективне та найбільш поширене добриво, що містить фосфор (26%) та азот (6%). Сприяє розвитку потужної кореневої системи, прискоренню дозрівання плодів. Рослини краще переносять посуху та морози. У бульбах картоплі підвищується вміст крохмалю, помідори рясно плодоносять.

2. Амофоска – комплексне безхлорне мінеральне добриво. У його складі міститься понад 50% фосфору та близько 12% азоту. Особливо рекомендується для підживлення огірків. Вносити можна не лише восени, а й навесні під час проведення посадкових робіт.

3. Фосфоритне борошно – порошкова суміш, що містить 20% фосфору, 30% кальцію та цілий комплекс корисних мікроелементів. Не дуже добре розчиняється у воді. Якщо у вас лужні або нейтральні ґрунти, вносити борошно краще разом із гноєм та торфом. Рекомендується восени (один раз на 4 роки) глибоко перекопати город разом із фосфоритним борошном.

4. Монофосфат калію містить 60% оксиду фосфору та 40% оксиду калію. Добре засвоюється на кислому ґрунті. Особливо ефективний цей комплекс для підживлення винограду, бобових культур, огірків.

5. Ортофосфат калію – комплексне фосфорно-калійне добриво. Випускається у вигляді безбарвних кристалів і може застосовуватися у відкритому ґрунті всіх типів та в теплицях.

6. Кісткове борошно – органічне фосфорне мінеральне добриво, отримане шляхом переробки кісток свійських тварин. Рекомендується використовувати у будь-який період вегетації рослин, а також при пересадці кімнатних квітів у горщика.

7. Діамофос містить понад 50% фосфору. Швидко покращує поживні властивості ґрунту, особливо підвищує врожайність полуниць та томатів. Найбільший ефект дає в комбінації з органікою. Рекомендується вносити при перекопуванні ґрунту газонів.

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