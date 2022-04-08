Азотовмісні добрива випускаються у формі порошку, гранул, кристалів чи таблеток

Щоб виростити багатий урожай овочів або мальовничі квітники, регулярного поливу, розпушування ґрунту та видалення бур’янів замало. Без добрив – органічних та мінеральних – не обійтися. Правильно підібрані комплекси підживлення покращують стан ґрунту та створюють оптимальні умови для росту культур.

Одними з основних помічників садівника вважаються азотовмісні мінеральні комплекси, які впливають на посилення росту рослин, зміцнення кореневої системи, підвищення врожайності, загоєння ран, покращення імунітету та прискорення плодоношення. Які саме бувають азотні добрива та що сигналізує про їхній брак або надлишок – пояснює «Дім і сад».

Види та форми азотовмісних добрив

За своїм походженням азотні добрива можуть бути мінеральними (неорганічними) та органічними (переважно це натуральні продукти життєдіяльності тварин). Найчастіше вони поділяються на моноскладові (що містять лише азот) і комплексні (найчастіше це комбінація азоту, калію, фосфору з іншими речовинами).

Азотовмісні добрива випускаються у формі порошку, гранул, кристалів чи таблеток, які вносяться у ґрунт у сухому вигляді або розчиненими у воді. Популярністю серед садівників також користуються рідкі добрива: вони додаються до ґрунту під час поливу, а також підходять для обприскування листя. Вибір добрива залежить від конкретних завдань: для локальних посадок краще підійде рідина, а для великих площ зручніше використовувати порошки.

Ознаки дефіциту та надлишку азоту у рослин

Недотримання пропорцій та термінів внесення азотних речовин є небезпечним, тому потрібно обережно і грамотно користуватися мінеральними добавками та не застосовувати їх на око. Щоб визначитися з нормами внесення азотовмісних добрив, зверніть увагу на деякі загальні для всіх овочів закономірності.

Брак азоту проявляється такими характерними ознаками:

тонкі та мляві пагони;

дрібне листя та суцвіття;

ослаблення росту бічних пагонів;

зміна забарвлення: листочки поступово жовтіють, можуть набувати червоного або бурого відтінку;

листя помітно тьмяніє.

Надлишкове азотне харчування також негативно впливає на рослину: колір листових пластин стає насичено темно-зеленим, стебло потовщується, початок цвітіння затягується, а сприйнятливість до грибкових інфекцій підвищується.

Найпопулярніші азотні комплекси

Селітра аміачна з мікроелементами – аміачно-нітратне добриво, що містить 34% азоту та комплекс мікроелементів, які посилюють його ефект. Застосовується для підживлення рослин протягом усього вегетаційного періоду. Гранули рівномірно розсипають по землі, закладають у ґрунт граблями і рясно поливають водою. На такі добрива найкраще реагують огірки, кабачки та гарбузи.

Кальцієва селітра застосовується для позакореневих підживлень та боротьби із захворюваннями рослин. До складу гранул або концентрованого розчину входять 15% азоту та 19% кальцію. Рекомендується вносити навесні при обробці ділянки.

Карбамід (сечовина) містить максимальну кількість азоту – 46,3%. Застосовується на всіх типах ґрунтів, підходить усім сільськогосподарським культурам. Рекомендується для кореневого та позакореневого підживлення ранньою весною та в період вегетації.

Азофоска (нітроамофоска) – комплексне добриво, що містить високу сумарну кількість азоту, фосфору та калію, тобто дозволяє відмовитися від внесення додаткових добрив. Застосовується на всіх ґрунтах під усі овочеві культури та картоплю, для підживлення газонів, а також для культур, що вирощуються в кімнатних умовах або на балконах.

Сульфат амонію використовується для підживлення всіх овочевих, декоративних та плодово-ягідних рослин, що вирощуються на чорноземах та сіроземах. До складу мінерального комплексу входять азот (21%) та сірка (24%). Рекомендується вносити навесні, влітку та восени: гранули розподіляють по ґрунту, культивують на невелику глибину, поливають.

Хлористий амоній випускається у вигляді дрібнокристалічного жовтуватого чи чисто-білого порошку. До складу входять азот (25%) та хлор (67%). Рекомендується робити основне підживлення восени. Для картоплі та томатів це добриво не підходить.

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