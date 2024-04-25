Барвінок може прикрасити, замаскувати та озеленити будь-які проблемні ділянки

Барвінок – вічнозелена сланка рослина, яка вже стала традиційною для українських садків. Він дуже живучий, що зробило цю рослину символом вічної пам’яті та любові, а ще – весняного оновлення, невичерпної життєвої сили й відданості коханню. Про незвичні сорти барвінку (а ви знали, що його квіти бувають не тільки фіолетові?) та використання в ландшафтному дизайні розповідає «Зелена садиба».

Види та сорти барвінку

У ландшафтному дизайні активно використовуються всього три основні види барвінків:

1. Барвінок малий, або звичайний (Vinca minor) – найпоширеніший вид з тонкими гілочками, листям до 5 см довжиною та лійкоподібними квітками на прямих квітконосах висотою до 20 см.

2. Барвінок великий (Vinca major) – потужніший, в усьому більший за барвінок малий — по довжині листя й пагонів, висоті квітконосів, дуже схожий за цвітінням вид, але значно більше любить тепло.

3. Барвінок трав’яний (Vinca herbacea) – мереживний вид з видовженими листочками, що опадають на зиму.

Для тих, хто шукає цікаві рішення, є декілька особливих за забарвленням форм і сортів барвінку малого та великого.

Наприклад, барвінок варієгатний (subsp. variegata) – класична строката форма. Та все частіше садівники обирають не їх, а більш яскраві барвінки:

темно-облямовану форму макулата (subsp. maculata);

біло-плямисту арджентеоварієгата (subsp. argenteovariegata);

золотисто-плямисту ауреоварієгата (subsp. aureovariegata).

Заслуговують особливого місця в садах низька дрібноквіткова форма «Компакта» (Compacta) та фіолетово-квіткова «Атропурпуреа» (Atropurpurea).

Серед сортів барвінку особливою яскравістю вирізняються:

жовто-строкатий «Іллюмінейшн» (Illumination);

біло-облямований «Ральф Шугерт» (Ralph Shugert);

жовто-облямований «Блу енд Голд» (Blue and Gold);

білоквіткові «Альба» (Alba) та «Гертруда Джекілл» (Gertrude Jekyll);

з яскравим листям і фіолетово-бузковими квітками «Боулз Каннінгем» (Bowles Cunningham);

блакитний «Грюнер Тепіш» (Grüner Teppich);

неоднорідно махровий «Мультиплекс» (Multiplex).

Барвінок в дизайні саду

Барвінок може прикрасити, замаскувати та озеленити будь-які проблемні ділянки. Його можна використовувати всюди, де потрібен щільний, пишний килим – від пристовбурних кіл до великих галявин, відкосів, залишкових смуг біля будівель, місць під огорожами чи узбіч.

З барвінку виходять цікаві широкі бордюри, каскади чи зелені плетива на сухих стінках та альпійських гірках. При розміщенні завжди потрібно прогнозувати розростання з роками і вживати заходів проти надмірного розростання.

Барвінок варієгатних сортів і форм розростається повільніше, формує більш акуратні плями. Його можна сміливо використовувати навіть для переднього краю квітників та міксбордерів.