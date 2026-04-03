На професійних кухнях завжди приділяють увагу тому, що посуд був повністю сухим

Після миття посуду багато хто залишає його висихати самостійно, однак з точки гігієни все не так однозначно. УНІАН розповідає, чи потрібно витирати посуд після миття і що буде, якщо залишати його мокрим.

Що буде якщо не витирати посуд після миття?

На професійних кухнях завжди приділяють увагу тому, що посуд був повністю сухим. Річ у тім, що сухий посуд краще зберігається і не псує кухонні меблі.

Волога провокує розмноження бактерій.

Після миття на тарілках залишаються краплі води. Якщо посуд поставити в шафу або залишити в такому вигляді, то всередині накопичується волога. У поєднанні з мікрочастинками їжі це створює сприятливе середовище для бактерій і цвілі – особливо в теплі та без вентиляції.

Страждають кухонні меблі.

Полиці шаф часто роблять з дерева. При постійному контакті з вологою таке покриття поступово руйнується – вода проникає в мікротріщини, через що матеріал може розбухати, деформуватися і втрачати міцність.

На посуді з’являються розводи та наліт.

Після висихання на посуді залишаються сліди від солей, що містяться у воді – кальцію та магнію. Це особливо помітно на склі та металі. Крім цього мокрий посуд гірше зберігається.

Якщо складати мокрі тарілки одна на одну або ставити їх впритул, то між ними затримується волога. Це уповільнює її висихання і збільшує контакт з вологим середовищем.

Сухий посуд зберігається більш гігієнічно і завжди готовий до використання.