Ці стійкі запахи можуть виникати незалежно від того, чи миєте ви посуд вручну, чи використовуєте посудомийну машину

Іноді після миття посуду на ньому все ще залишається неприємний запах їжі. Залишкові запахи на посуді, кухонному начинні та пластикових контейнерах викликані мікробами, що прилипають до поверхонь. Ці стійкі запахи можуть виникати незалежно від того, чи миєте ви посуд вручну, чи використовуєте посудомийну машину. Real Simple розповідає, як ефективно позбутися залишкових запахів на посуді.

Як усунути запах на посуді?

Перемийте посуд

Правильне миття посуду гарячою водою з використанням якісного засобу для миття посуду, що містить знежирювальний засіб, має видалити плівку, що викликає запах, та частинки їжі, що прилипають до посуду. Наповніть раковину гарячою водою та додайте засіб для миття посуду. Після миття чистою губкою або щіткою з м’якою щетиною сполосніть посуд гарячою водою, щоб видалити всі залишки мила. Помістіть посуд на сушильну решітку, щоб він міг повністю висохнути.

Зробіть замочування в оцті

Оцет також може допомогти впоратися зі стійкими запахами. Наповніть пластиковий контейнер розчином дистильованого білого оцту та теплої води у співвідношенні 50:50. Покладіть у розчин посуд та дайте йому замочитися щонайменше на одну годину. Злийте розчин для замочування та ретельно промийте посуд гарячою водою, а потім висушіть.

Використайте харчову соду

Ще один варіант боротьби з запахом – харчова сода. Потрібно зробити пасту з харчової соди та води в невеликій мисці. Використовуйте ½ склянки харчової соди та 2 столові ложки води. Занурте щітку з м’якою щетиною в пасту та потріть нею всі поверхні посуду. Залиште пасту на годину, а потім ретельно промийте посуд гарячою водою.