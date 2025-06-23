Якщо тарілки, чашки чи каструлі стоять занадто щільно, вода не зможе рівномірно їх промити

Посудомийна машина має полегшувати домашні справи, але іноді вона перестає справлятися з базовим завданням – посуд після миття залишається брудним. «24 канал» розповідає, на які поширені причини варто звернути увагу.

Неправильне завантаження

Якщо тарілки, чашки чи каструлі стоять занадто щільно, вода не зможе рівномірно їх промити. За правилом ідеального використання посудомийки посуд не має торкатися один одного та заважати рухомим частинам посудомийної машини.

Засмічення фільтра

Посудомийна машина має зливний фільтр, який з часом починає забруднюватися. Тому для нормальної роботи приладу його потрібно періодично чистити.

Неправильний вибір режиму

Режим, який ви обираєте, може не підходити для посуду, який ви поставили всередину. Поширена помилка – використання швидкого миття чи економічної програми під час кожного миття. Але такі режими підходять тільки для не надто брудного посуду.

Механічні проблеми

Одна з найпоширеніших проблем – неполадки з механікою посудомийної машини. Ось кілька помилок, з якими ви можете зіштовхнутись: