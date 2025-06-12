Якщо бутель чи бак не відмити, то зберігати в них воду і вживати її буде шкідливо і навіть небезпечно для здоров’я

Багаторазові бутлі та пляшки для води – дуже зручна тара. Проте їх дуже важко очищувати через тонку шийку, особливо без спеціальних інструментів. Згодом усередині на стінках та дні бака може з’явитись зелень, наліт чи навіть цвіль. І якщо бутель чи бак не відмити, то зберігати в них воду і вживати її буде шкідливо і навіть небезпечно для здоров’я. «Чистота» розповідає, як можна очистити бак для води, щоб зникла будь-яка зелень чи цвіль.

Як правильно мити баки та бутлі для води?

Обробка содою

Перше, що можна використати для обробки бака чи бутлі – це сода. Для місткості на 20 літрів достатньо 200 грамів соди та трохи води, щоб утворилась каша. Потім рівномірно нанесіть суміш на внутрішні поверхні тари, залиште на кілька годин, а потім змити та промити чистою водою, щоб видалити залишки забруднень.

Проте таким способом очистити пластиковий бак із вузькою шийкою буде проблематично – ви просто не зможете нанести суміш рівномірно.

Очищення сіллю та мийними засобами

Цей варіант підійде для того, щоб відмити бутель води з вузькою шийкою. Насипте 4-5 столових ложок солі у бутель або кулер, потім ще додайте 3-4 столові ложки звичайного засобу для миття посуду та трохи води. Потім необхідно круговими рухами збовтувати тару, щоб зняти весь наліт та зелень.

Використання аптечних засобів

Ви можете взяти 100 мл перекису водню та розбавити його у 2 літрах води (на обсяг тари 20 літрів). Залийте суміш всередину, закрийте кришкою і залиште на кілька годин. Реакція розчинить зелень, забруднення та осад. А після цього достатньо буде помити місткість чистою водою.