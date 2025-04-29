Відповідно до рекомендацій, термін заміни ганчірок залежить від їх призначення

Ганчірки для прибирання можуть стати справжнім джерелом бактерій, якщо їх вчасно не замінювати. Особливо багато бруду накопичується на кухонних ганчірках, які швидко вбирають залишки їжі та бруду, створюючи ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів – від кишкової палички до сальмонели. Ukr.Media розповідає, як часто потрібно змінювати ганчірки та чим їх потрібно дезінфікувати.

Відповідно до рекомендацій, термін заміни ганчірок залежить від їх призначення: кухонні – кожні 1-2 дні, для миття посуду – щоденно, для миття підлоги – раз на тиждень за умови регулярного прибирання, а для пилу – 1-2 рази на тиждень. Ганчірки для ванної кімнати слід міняти раз на 3-5 днів. Якщо ганчірка продовжує мати неприємний запах навіть після прання, це явний знак про необхідність її заміни.

Для дезінфекції можна використовувати кілька методів, тому що звичайного прання у холодній воді недостатньо:

Кип’ятіть ганчірки 10-15 хвилин. Прати тільки при температурі 60°C і вище. Замочіть ганчірки в гарячій воді з оцтом та содою, а для білих ганчірок додайте перекис водню у пропорції 1:1. Використовуйте спеціальні дезінфекційні засоби, такі як хлоргексидин.

Після дезінфекції ганчірки необхідно ретельно промити та посушити на свіжому повітрі або поблизу батареї, оскільки залишкова волога створює умови для розмноження мікроорганізмів.