Завдяки регулярному догляду та правильним засобам плитка у ванній кімнаті довго зберігатиме свій привабливий вигляд

Наліт на плитці у ванній – поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Жорстка вода, мильні розводи та постійна волога утворюють стійкі забруднення, що з часом змінюють початковий вигляд плитки. Проте позбутися цих плям можна за допомогою народних або спеціалізованих засобів, які допоможуть повернути плитці чистоту та блиск, пише Pixelinform.

Домашні методи можуть бути надзвичайно ефективними при правильному застосуванні. Наприклад, оцтовий розчин швидко очищує плитку від нальоту. Змішавши оцет з водою і наносячи на забруднені ділянки, можна отримати природний очищувач. Після півгодинної обробки плитку потрібно промити теплою водою.

Лимонна кислота також чудово справляється з вапняним нальотом. Для цього достатньо розчинити дві столові ложки порошку в літрі гарячої води й нанести розчин губкою. Через годину забруднення можна легко видалити щіткою.

Харчова сода також є популярним засобом завдяки своїй м’якій абразивній дії. Сода у вигляді густої пасти з водою наноситься на забруднені ділянки, і через двадцять хвилин поверхня очищується вологою губкою. Цей метод підходить для делікатної, оскільки не пошкоджує поверхню.

Спеціальні хімічні засоби також добре справляються зі стійкими забрудненнями. Вибір засобу залежить від типу нальоту та матеріалу плитки, проте перед застосуванням рекомендується випробувати засіб на невеликій, менш помітній ділянці, щоб уникнути пошкоджень.

Парова обробка – це ще один ефективний спосіб видалення застарілих забруднень. Пароочисник м’яко видаляє навіть складні забруднення, розм’якшуючи їх, що дозволяє легко прибрати залишки вологою ганчіркою. Такий спосіб є універсальним і підходить для різних видів плитки.

Щоб наліт на плитці не накопичувався, важливо дотримуватися кількох профілактичних порад:

використовуйте водовідштовхувальні засоби, щоб запобігти появі нальоту;

після кожного приймання душу протирайте плитку насухо;

встановіть фільтри для води, щоб зменшити кількість вапняних відкладень.

Кожен тип плитки потребує індивідуального підходу. Глазурована плитка потребує більш делікатного очищення, через чутливу до пошкоджень поверхню. Керамограніт є стійкішим до механічних впливів, тому для його очищення можна використовувати інтенсивніші засоби. А мозаїчна плитка вимагає особливої уваги до швів, де часто накопичується забруднення.

Завдяки регулярному догляду та правильним засобам плитка у ванній кімнаті довго зберігатиме свій привабливий вигляд.