Щоб стеля мала кращий вигляд, її варто регулярно мити

Натяжні стелі – це чудове дизайнерське рішення, яке допоможе приховати нерівності і недоліки ваших стін. Щоб стеля мала кращий вигляд, її варто регулярно мити, зважаючи на матеріал натяжного полотна.

Які стелі мити найлегше

Натяжні стелі виготовляються з різних матеріалів:

матових;

глянцевих;

сатинових.

Мити натяжні матові стелі найпростіше, пише «Новий дім». Навіть після мокрого прибирання на них не залишаються розводи.

Також легко мити сатинові покриття. Щоправда, на них уже легше залишаються розводи. Тому варто буде ретельніше протерти поверхню насухо.

Що стосується глянцевої плівки, через блискучу поверхню вона схильна до появи помітних розводів. Тому очищати її від забруднень не так просто – багато в чому процес нагадує миття дзеркал чи вікон.

Чим мити натяжні стелі

Найкраще для миття глянцевої стелі підійде побутова хімія:

рідина для миття вікон: особливо актуальна для глянцевих поверхонь – не залишає після себе розводів, надає блиску, створює плівку, що відштовхує пил;

спеціальні засоби, які виключають появу розводів у процесі прибирання і не пошкоджують матеріал.

Для тканинної стелі рекомендується лише сухе прибирання. Для цього можете використовувати мікрофібру або м’які фланелеві ганчірки.

Для сильних забруднень можна використовувати слабоконцентрований мильний розчин. Але не натирайте полотно – нанесіть розчин і залиште його на кілька хвилин, після чого акуратно протріть поверхню.

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