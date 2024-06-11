Найпростіший спосіб повісити штори, не свердлячи стіни, — замінити традиційні карнизи на натяжні

Якщо ви живете на орендованій квартирі чи просто не хочете робити діри в стінах свого дому, але дуже хочете прикрасити кімнату шторами, тоді це легко можна зробити іншими методами, про які розповідає BHG.

Самоклеючі гачки

Самоклеючі гачки – один з найкращих тимчасових способів повісити штори. Їх легко можна прикріпити до стіни, і гачки можуть витримати відносно велику вагу. Щоб встановити їх, просто підготуйте стіну, як це буде вказано в інструкції (важкливо її добре знежирити), зніміть клейку основу та притисніть гачок до стіни в потрібному місці.

Кронштейни без свердління

Кронштейни для штор без свердління схожі на самоклеючі гачки, але вони створені спеціально для утримання карниза. Деякі варіанти мають фіксуючий язичок у верхній частині, який утримує карниз на місці під час відкривання та закривання штор.

Стельові штори

Якщо проблема у матеріалі стіни (бетон, цегла), тоді можна встановити фурнітуру для штор на стелі. Завдяки підвішуванню штор близько до стелі кімната виглядатиме вищою, тому цей спосіб безпрограшний. Просто замініть традиційну фурнітуру для штор на фурнітуру для штор на стелі.

Штори, що клеяться

Такі штори поміщають всередину віконної рами і приклеюються до верхньої частини вікна. Для більшості штор, що приклеюються, потрібно лише відрізати потрібний розмір, щоб вони помістилися у вікно. Потім варто очистити поверхню спиртом, щоб клей краще взявся, і притиснути штори на 30 секунд.

Магнітні карнизи для штор

Магнітні карнизи для штор відмінно підійдуть для металевих дверей або вікон з металевими рамами і як для легких, так і для більш важких штор.

Телескопічний карниз

Найпростіший спосіб повісити штори, не свердлячи стіни, – замінити традиційні карнизи на телескопічні, як-от карнизи для душу. Однак для цього потрібні дві паралельні плоскі поверхні, на які можна буде обперти кінці карнизу.

Фурнітура для штор, що закручується

Якщо ваш віконний косяк підходить для натяжної штанги, але ви віддаєте перевагу естетиці традиційного карниза з кронштейнами, зверніть увагу на фурнітуру для штор, що закручується.

Вона без свердління монтується всередині віконної рами за тією ж конструкцією, що й натяжна штанга, але має більше візуальних схожостей з традиційною фурнітурою.