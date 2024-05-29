Зараз в інтер’єрі краще не використовувати реалістичні типові зображення

Разом зі щорічними трендами в інтер’єрі, які часто змінюються, є речі, які краще прибрати, якщо ви прагнете сучасного комфортного простору. Перелік речей, які псують ваш інтер’єр, читайте на ZAXID.NEТ.

Різний стиль у всіх кімнатах

«Чисті» стилі без домішок, сьогодні використовуються рідко. Дизайнери вибирають провідний концепт та доповнюють його різноманітними матеріалами та елементами різних течій. Пам’ятайте, що інтер'єр одного дому – це єдиний ансамбль, тому важливо дотримуватися провідного стилю в усіх кімнатах.

Громіздкий спортінвентар

Сьогодні модно вести здоровий спосіб життя. Багато хто купує собі велотренажери чи бігові доріжки для домашніх тренувань. Часто буває, що цей інвентар стоїть без діла, збирає на собі пилюку чи перетворюється на вішалку для одягу. Замість того щоб розміщувати тренажери у вітальні, дизайнерка Анастасія Павлова радить подумати про облаштування спортивного куточка в іншій кімнаті будинку, або, наприклад, в гаражі, пише lifestyle.24.

Реалістичні зображення

Зараз в інтер’єрі краще не використовувати реалістичні типові зображення на шпалерах, великі малюнки на текстилі, чи друк на плитці. Щоб інтер’єр виглядав стильно, такі зображення краще замінити на щось більш художнє або абстрактне.

Плитка у ванній від підлоги до стелі

Донедавна санвузли оформляли саме так. Однак сьогодні подібний дизайн вже вийшов з моди. Плитка від підлоги до стелі візуально зменшує і без того тісне приміщення. Зараз більш актуальними є комбінації матеріалів в санвузлах. Плитку можна поєднувати з фарбою, бетоном або деревом, до прикладу.

Різнокольорові горщики для рослин

Зрозуміло, що ви можете використовувати кольорові горщики в інтер’єрі своєї квартири, якщо вам це до вподоби. Але більш спокійно виглядатиме, якщо горщики і кашпо в будинку будуть витримані в одній кольоровій гамі.

Гримерні дзеркала

Неактуальним в інтер’єрах сучасних квартир виглядають і великі гримерні дзеркала. У минулому вони були в моді, але сьогодні таке дзеркало краще замінити на менше з вбудованим підсвічуванням, пастельних тонів.