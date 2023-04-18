Меблеві гарнітури – також пережиток минулого

Якщо ви слідкуєте за трендами і хочете, щоб інтер’єр вашого помешкання був завжди актуальним, слід позбутися деяких речей. Деякі з пунктів, які пропонує Koval Studio, можуть здатися суперечливими, але остаточний вибір завжди за вами.

1. Шафи-купе. За словами дизайнерів, шафи, комоди та інше меблеве «начиння» для зберігання речей взагалі поступово відходить у небуття. Але саме шафи-купе в сучасному інтер’єрі – це «кам’яний вік». Замість них рекомендують організувати гардеробну. Якщо немає місця виділити під неї кімнату або частину кімнати, відведіть хоча б куток – навіть його можна організувати «смачно» і змістовно.

2. Симетричний простір. Диван біля журнального столика, під лінієчку викладені диванні подушки, з двох сторін від дивана два однакових крісла, навпроти «стінка» – це нудно і застаріло. Посуньте в бік ваші уявлення про правильність та геометричність простору, скористайтеся асиметрією і легким хаосом при розстановці меблів і декоруванні.

3. Масивні багатомісні дивани, що займають півкімнати, поступаються місцем компактним і витонченим моделям, можливо, не таким практичним, але зате стильним і зручним. А ще їх з легкістю можна пересунути.

4. Меблеві гарнітури – також пережиток минулого. Стільки різних стилів дизайну пропагують міксування меблів, що фабричні комплекти із столу зі стільцями або дивана із кріслами абсолютно втратили актуальність. Зате ви абсолютно впевнено можете купувати по одному вподобаному вами стільцю до вашого нового столу, і нехай вас не бентежить різниця кольорів, оббивки або стилів – розказуйте всім, що у вас еклектика.