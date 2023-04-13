Пропонуємо використовувати яскраві акценти – диван, крісло, текстиль, щоб додати сплеск кольору

Скандинавський стиль в інтер'єрі квартири (іноді його ще називають як «сканді») – яскравий приклад того, як етнічний дизайн спочатку став класикою в Північній Європі, а потім сподобався і усьому світові. Де і як зародився скандинавський стиль, з чого він складається та як застосовується на практиці, розповідає «Реммо».

Історія Скандинавського стилю

Ще у XVIII столітті за часів царювання короля Густава III у Швеції розпочалася історія скандинавського стилю. Відмовившись від пафосу та розкоші рококо та ампіру, шведський інтер’єр прийняв простий, домашній вигляд. «Густавіанський стиль» можна вважати попередником сучасного скандинавського стилю.

Скандинавський стиль – естетичний напрямок у дизайні, відзначений мінімалізмом та функціональністю – починає впливати на оформлення інтер’єрів у всьому світі на початку ХХ століття. Міжнародна виставка, що проходила в 1930 році в Стокгольмі, показала всьому світу досягнення скандинавського дизайну, в якому гармонійно поєднувалися естетичні та споживчі якості. У 1947 на популярній виставці дизайну в Мілані продемонстрували скандинавські меблі та товари для дому зі скандинавських країн – і вони були дуже добре зустрінуті. Після цих виставок у США та Канаді у 1950 році у спеціальній літературі з’являється термін «скандинавський дизайн», і він починає свою переможну ходу світом.

Основні складові скандинавського стилю в інтер'єрі

Досить суворе довкілля у країнах Скандинавії значною мірою відповідальне за становлення та еволюцію скандинавського інтер’єру. Зими були затяжними, а це означало, що денного світла було мало, і люди часто мали дуже маленькі будинки, що викликало необхідність світлих і просторих, але затишних інтер’єрів.

Скандинавські інтер’єри – це гармонійне співвідношення практичності та естетики. Естетичне враження від інтер’єру у скандинавському стилі – відчуття легкості, свіжості та різноманітності світла. Є кілька загальних особливостей стилю.

1. Максимум світла.

Освітленість повинна бути позамежною, тому часто на вікнах відсутні фіранки, щоб ніщо не затримувало світло. Природне світло гармонійно доповнює штучне підсвічування – це теж характерна ознака скандинавського стилю.

2. Білий колір та близькі відтінки.

Колірна палітра типово дуже легка та проста. Колір зведений до мінімуму: слонова кістка, ніжний бежевий, алебастровий, колір верблюжої вовни й вся ця колористика зустрічається в скандинавському інтер’єрі, а базовим кольором залишається білий.

Холодний білий добре працює у приміщеннях на південній стороні, оскільки вони отримують все найкраще від теплих літніх днів. Більш теплі білі відтінки здатні «прогріти» кімнати з вікнами, що виходять на північний бік.

Сірий колір теж можна взяти за основу для створення приємного та безтурботного інтер’єру. Приймаючи рішення про вибір відтінку в цій палітрі, пам’ятайте, що тут працює той самий принцип: холодні кольори кращі для південної сторони, а теплі – для північної.

3. Натуральні та екологічні матеріали.

Дерево, метал, натуральне каміння, скло, бавовна, льон, хутро, шкіра, кераміка – все можна використовувати для створення сканді-атмосфери у квартирі. Змішування текстур дерева та хутра додає відчуття близькості до природи. Дерев’яні підлоги, найчастіше у світлому виконанні – важлива деталь інтер’єру скандинавів. Вони додають тепла та домашнього затишку у простір, особливо у поєднанні з м’якими килимами з натуральних матеріалів.

4. Відчуття вільного простору.

У північних традиціях не захаращувати простір квартири зайвими деталями – має бути відчуття повітря, вільного простору. Для створення ефекту світлого та відкритого простору найчастіше прибирають зайві перегородки, щоб вийшла кухня-вітальня або кабінет, суміщений із залом, – цьому стилю чужі маленькі, темні та «закриті» приміщення.

5. Зручність та функціональність.

Цей дизайнерський підхід робить акцент на раціональному використанні простору, максимально задіявши будь-які незручні місця. У кімнаті має бути достатньо місць для зберігання, але без захаращення, тому переважно знаходять застосування відкриті стелажі та системи зберігання.

6. Колірні акценти.

Пропонуємо використовувати яскраві акценти – диван, крісло, текстиль, щоб додати сплеск кольору. Не варто відмовлятися і від темних кольорів і навіть контрастного чорного, які можна врівноважити світлими та темними аксесуарами.

7. Прості ергономічні меблі.

У вживанні тільки лаконічні та функціональні меблі. Наприклад, старовинний вінтажний комод не підходить до скандинавського стилю в інтер’єрі. Важливим є точний розрахунок, вищий ступінь зручності використання, простота геометрії та максимальна ергономічність.

8. Аксесуари та декор.

Їх зазвичай небагато, вони невигадливі та функціональні, не створюють зайвих перешкод. Часто використовуються дзеркала – для відображення природного світла, постери та абстрактні полотна – як колірні та стилістичні акценти, кімнатні рослини – для посилення ефекту зближення з природою, а також додавання кольору та текстури без захаращення простору.

9. Фарбовані стіни.

Найчастіше до ключових компонентів скандинавського стилю в інтер’єрі відносять саме фарбовані бліді відтінки стіни. Це дуже практичне рішення – у разі необхідності можна просто перефарбувати одну зі стін або підфарбувати погрішність, що виникла. Якщо хочеться колірного акценту на стіну, можна скористатися шпалерами, але доведеться пошукати той орнамент, який відповідатиме скандинавському стилю.

Інтер'єр вітальні у скандинавському стилі

Інтер’єр вітальні у скандинавському стилі буде повітряним, світлим та просторим. Тут панує мінімалізм і незайманий колір як основний фон. Щоб не занудьгувати в цьому білому царстві, додайте кольори – але помірковано та дозовано – за допомогою простих акцентів. Додайте елегантні відтінки сірого, доповнивши інтер’єр затишним диваном або навіть створивши акцентну стіну димчасто-сірого кольору. Геометричні візерунки, абстрактні ілюстрації, художні фотографії, вироби з дерева додадуть свіжість та індивідуальність до скандинавського інтер’єру вашої вітальні.

Кухня у скандинавському стилі

Скандинавський стиль – елегантне рішення як для маленької кухні, так і для просторої кухні-вітальні. Чисті прямі лінії, вільний безперешкодний простір і розумні організаційні рішення допомагають досягти легендарної скандинавської філософії. Модульна система зберігання, плоскі «ширяючі» полиці та ергономічна стільниця – коли функціональність переважає над формою, втілюючи суть скандинавського підходу до інтер’єру. Великі вікна, потік природного світла та затишне підсвічування завжди вітаються тут. Традиційним рішенням обробки для кухні сканді вважається білий колір або обробка «під дерево». Контрастна кухонна плита, шафи, витяжка або холодильник можуть миттєво розставити акценти на нейтральному фоні.

Інтер'єр ванної кімнати в скандинавському стилі

Якщо вам подобається лаконічність та мінімалізм – скандинавський інтер'єр у ванній ідеально вам підійде. У ванній нічого немає, крім функціональних елементів. Крім білого кольору, характерного для ванних кімнат і санвузлів, можна використовувати насичені сині відтінки. Яскраві рушники добре доповнять інтер'єр приміщення. Також відмінно впишуться у скандинавське оздоблення дерево та камінь.

Спальня у скандинавському стилі

Спальня зазвичай витримана у білих чи світлих тонах. Перш за все в ній має бути зручне ліжко, інші меблі повинні бути дуже простими і акуратними. Для декору можна використовувати килим зі звірячої шкіри на підлозі, пледи з вовни, дзеркало, квіти в керамічних вазах, ароматичні свічки. Важливо гарне освітлення, щоб було легше прокидатися вранці.

Скандинавський стиль в інтер'єрі дитячої

Нейтральна колірна гама при реалізації скандинавського стилю в інтер’єрі дитячої кімнати подіє на дитину заспокійливо. Світла деревина підтримуватиме відчуття свіжого та повітряного простору. У той час як вибір колірної гами інтер’єру може здатися обмеженим, ви можете отримати масу задоволення з постільним приладдям і наповнити кімнату смужками, плямами, візерунками та принтами.

Інтер'єр передпокою у скандинавському стилі

Білий або перлово-попелястий колір інтер'єру беруть початок одразу від вхідної зони. Типові для скандинавського стилю дерев'яна підлога та функціональне облаштування з відкритими системами зберігання характерні й для інтер'єру передпокою. Оскільки на природне освітлення розраховувати тут не доводиться, електричного підсвічування має бути достатньо.