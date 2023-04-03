Прованс поєднує французьке село із паризькою елегантністю

Довгі роки прованс вважається одним із популярних стилів оформлення інтер’єрів. І названий він саме на честь однойменного регіону Франції з красивими селами, які славляться своїми морськими пейзажами, духмяними травами, смачною кухнею та мальовничими вуличками. Тут ідеально поєднались розмірене сільське життя із вишуканою красою. Стиль прованс в інтер’єрі елегантний, дуже затишний та сімейний, тому ідеально підійде для оформлення кухні та інших кімнат родинного гніздечка. «Зелена садиба» розповідає детальніше про особливості цього стилю.

Що таке стиль прованс

Прованс поєднує французьке село із паризькою елегантністю. Бере свій початок з XVII століття, коли представники французької буржуазії все частіше будували свої будинки в провінції. Популярним місцем став південний регіон Прованс, який розташований на березі моря і має м’який клімат. Натхненні сільською романтикою, будинки виходили простими, але все одно елегантними, тому цей стиль полюбила богемна молодь, а згодом він поширився і серед інших містян та країн.

Асоціація з лавандою, напевно, найпоширеніша, тому іноді це єдине, що люди обирають для створення інтер’єру в стилі прованс. Часто в одній оселі можна зустріти лавандові штори, комплект скатертини та серветок, чашки із тарілками, у вазі – лаванда. Але насправді прованс – це дещо більше.

Основні елементи стилю прованс

Кольори

Базовим кольором в стилі Прованс зазвичай обирають білий. Але не холодний, а саме теплий: ванільний, пряжене молоко та подібні. Як допоміжні кольори використовують природні пастельні, «вицвілі» відтінки: оливковий, морської хвилі, небесний, охру, світло-жовтий, лавандовий та подібні. Слід уникати при цьому яскравих, кислотних та похмурих відтінків.

Оздоблення

Штукатурка – найпоширеніший вид оформлення стін в стилі Прованс. Вона наноситься нерівно з грубими шорсткостями. Стелю в стилі прованс найчастіше роблять білого кольору або інших світлих відтінків. Якщо дозволяє висота стелі, ідеально підійдуть декоративні стельові балки, обшиті деревом світлих або середніх тонів.

Підлогу зазвичай викладають каменем, плиткою (світло-коричнева або теракотова із декоративними вставками) або дерев’яною дошкою (необробленою або пофарбованою у нейтральні кольори). Двері та вікна у стилі прованс зазвичай дерев’яні, пофарбовані в білий колір. Вікна мають бути великими та пропускати значну кількість світла.

Меблі

Акцент провансу – дерево. Саме його в основному обирають як матеріал для меблів у цьому стилі. Їх оздоблення при цьому роблять із вигинами, різьбленням. Меблі виконують не тільки функціональну роль, але й декоративну. При цьому в ідеалі вони мають виглядати так, ніби служили багатьом поколінням родини. Тому тут не підійде глянцевий ефект, краще зробити ефект давнини. Дуже цінуються старовинні або антикварні речі.

Текстиль

Легкий та простий. Раніше у стилі прованс не використовували текстиль на вікнах (не було потреби), але зараз додають тонкий тюль, атлас, ситець. Головне в текстилі – обирати натуральні тканини: льон, бавовну, вовну тощо. Кольори, як і у всьому інтер’єрі, спокійні, світлі, можна обрати квітковий візерунок, дрібну клітину або смужку. Інтер’єру додадуть затишку покривала і скатертини з рюшами, декоративні подушки та плетені килимки.

Декор

Для декорування інтер’єру в цьому стилі обирають:

духмяні трави та свіжі квіти (троянда, люцерна, іриси, лаванда тощо);

кераміку (глечики, горщики, кашпо);

ковані вироби: світильники, дзеркала, стіл, стільці, узголів’я ліжка та аксесуари;

порцелянові статуетки;

декоративні писані тарілки;

плетені кошики та шкатулки.

Особливий шарм – велика кількість квітів в інтер’єрі. Вази з живими квітами, горщики з лавандою, зображення гербарію тощо.