Можна скласти кошторис самостійно із застосуванням спеціальних програм або замовити послугу у спеціалістів

Складання кошторису на ремонт – це важливий підготовчий етап. Кошторис відображає майбутній обсяг робіт та вартість планованого ремонту. «Реммо» розповідає про всі нюанси та способи складання кошторису.

Що таке кошторис і навіщо він потрібний

Кошторис – це сумарний розрахунок витрат, які понесе замовник, із зазначенням повного переліку та обсягу ремонтних робіт. Також складається окремий кошторис, що містить список будівельних та оздоблювальних матеріалів, їх кількість.

Складання кошторису на ремонт квартири дозволяє оцінити витрати, щоб укластися в бюджет. Якщо загальна сума кошторису вийде більше, ніж було заплановано, можна переглянути роботи та матеріали до початку ремонту.

Кошторис необхідно скласти до початку ремонту незалежно від розмаху проекту. Чим точніше кошторис, тим меншим буде відхилення реальної вартості ремонту від розрахункового значення.

Список необхідних робіт у кошторисі

При складанні кошторису вартості ремонту необхідно докладно розписати всі види робіт.

Зручно, якщо кошторис містить окремі таблиці для кожного приміщення (ванна кімната, кухня, коридор тощо). У кожній потрібно докладно розписати перелік майбутніх робіт. Роботи потрібно розділити на групи за типом (наприклад, стіни, підлога, електрика тощо) та розташувати у хронологічному порядку. Такий кошторис найбільш прозорий для замовника, оскільки дозволяє представити зразковий хід робіт та спланувати графік закупівлі матеріалів.

Важливі моменти для складання кошторису

Максимальна деталізація

Треба врахувати всі роботи. Наприклад, у кошторисі краще писати не просто «вирівнювання стінок», а враховувати всі етапи: ґрунтування, штукатурення тощо. Крім того, є роботи з різними одиницями вимірювання, тому демонтаж паркету (квадратний метр) і демонтаж плінтуса (погонний метр) повинні бути в різних рядках. По-друге, якщо ґрунтовка або інша робота проводиться в кілька етапів, потрібно це вказувати в кошторисі.

Облік додаткових послуг

До кошторису потрібно включати також додаткові послуги, такі як винос/вивіз сміття. Тут має значення кількість контейнерів та наявність ліфта в будинку. Точну вартість заздалегідь розрахувати складно, кінцеву ціну ви отримаєте після всіх демонтажних робіт.

Непередбачені витрати

Щоб уникнути неприємних несподіванок у ході ремонту, до вартості, розрахованої у кошторисі, краще додати 15-25% на випадок непередбачених витрат. Особливо це актуально для квартир старого фонду, де висока ймовірність прихованих робіт. Також нерідкі випадки купівлі більш дорогого матеріалу (плитки, шпалер тощо).

Список оздоблювальних матеріалів

Для розрахунку їх вартості та кількості складається окремий кошторис. Визначити точну ціну матеріалів дуже складно. По-перше, у продажу є безліч варіантів. Розкид у ціні дуже великий. Наприклад, звичайні паперові шпалери можна купити за 50-80 грн за рулон, тоді як багатошарові варіанти відомих іноземних виробників коштують 300-1000 грн. По-друге, ціни на матеріали постійно змінюються. Навіть в тому самому магазині в різні дні може діяти різна вартість.

Тому кошторис на матеріали відображає їхню ціну лише приблизно. Точну ціну можна дізнатися після покупки, склавши суми у всіх чеках. Щоб приблизно розрахувати вартість матеріалів, можна зайти на сайт великого будівельного магазину та додати у кошик усі необхідні матеріали. Також не забудьте врахувати вартість доставки та підйому на поверх. Щоб точно визначити, скільки матеріалів потрібно для ремонту, необхідно виконати заміри приміщень.

Вимірювання приміщень

Заміри приміщень важливі як для розрахунку кількості матеріалів, так і для планування робіт. Ви можете зняти мірки самостійно. Для невеликих відстаней зручніше використовувати стрічкову рулетку, для вимірів – лазерну. Для розрахунку кількості матеріалів та обсягу робіт потрібно виміряти довжину, ширину кімнати, висоту стель, дверні та віконні отвори.

Мірки до та після демонтажу старої обробки можуть сильно відрізнятися. Самостійні виміри – це складна та трудомістка робота. При виконанні вимірювань потрібно враховувати не лише геометричні розміри кімнат. Слід також виміряти кути, врахувати труби та інші комунікації, розетки, вимикачі тощо. Для розрахунку точної суми краще замовляти послуги професіоналів, які проведуть виміри з урахуванням усіх вимог та складуть кошторис ремонту.

Способи складання кошторису з ремонту

Можна скласти кошторис самостійно із застосуванням спеціальних програм або замовити послугу у спеціалістів.

Щоб провести розрахунки самостійно, потрібно:

зняти виміри у всіх приміщеннях, де проводитиметься ремонт;

скласти план квартири із зазначенням розмірів кожного приміщення;

розрахувати окремо площі стін, підлоги, стелі;

визначити, чи потрібна заміна електрики, сантехніки та інших комунікацій;

розрахувати кількість розеток, вимикачів, кранів, фурнітури, кріпильних засобів тощо;

зрозуміти, хто займатиметься закупівлею матеріалів, чи потрібна доставка, підйом на поверх та інші додаткові витрати;

розподілити обсяг робіт по окремих приміщеннях для спрощення розрахунків;

до підсумкової вартості додати резервний запас.

Самостійне складання кошторису – це складний та трудомісткий процес. Щоб спростити завдання, а також отримати повний розрахунок ремонту з урахуванням матеріалів, обладнання та меблів ви можна замовити дизайн-проект. Крім того, що проект візуалізує результат виконаного ремонту, він містить план всіх приміщень із зазначенням кількості та розташування розеток, вимикачів, освітлювальних приладів, розкладки за матеріалами та обладнанням. Наявність таких документів значно полегшує розрахунки, але для складання проекту потрібно оплатити послуги дизайнера.

Особливо складно самостійно визначити терміни виконання робіт. Для цього потрібно знати технологію роботи з оздоблювальними та будівельними матеріалами, час висихання розчинів та інші характеристики.

Використання спеціальних програм для розрахунку кошторису

Якщо самостійне складання кошторису викликає у вас складнощі, можна скористатися спеціальними програмами. Найпростіший варіант – створити таблицю Excel. У ній потрібно зробити чотири колонки: вид робіт, одиниці виміру, вартість, підсумок. Число в четвертій колонці розраховується як добуток значень другої та третьої графи. Найзручніше створювати окремі листи для кожного етапу ремонту.

Крім того, існують спеціальні програми для розрахунку, проте більшість із них платні. Вартість передплати може бути невиправдано дорогою, якщо вам потрібно одноразово скласти кошторис для ремонту квартири. Спеціальними програмами найчастіше користуються фахівці, для приватного застосування вони невигідні.