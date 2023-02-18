Для гардеробної кімнати потрібно вибирати освітлення, максимально наближене до денного

Власна гардеробна кімната – мрія багатьох. Дизайн гардеробної кімнати дозволяє не тільки організувати зберігання речей, розподілити їх по місцях або розвісити за кольором, але й значно продовжити термін служби та зберегти зовнішній вигляд одягу та аксесуарів. Звичайно, простору гардеробну слід додавати ще на стадії планування оселі або ж виділити під неї окрему кімнату з наявних. Компактну гардеробну можна зробити зі звичайної комори або ж відокремити у кімнаті для цього спеціальний простір, додавши перегородку. «Зелена садиба» дає кілька порад, як зробити цей простір максимально ефективним.

Як правильно поділити простір компактної гардеробної:

1. Найвищий ярус гардероба зазвичай оснащують відкритими полицями. Там розміщують речі, що рідко використовуються.

2. Закриті модулі особливо підходять для зберігання білизни.

3. Для штанів, спідниць, сорочок, суконь, пальто та курток встановлюють штанги з вішалками. Штанги зручно робити різних ярусів, щоб сортувати короткі, довгі речі чи верхній одяг.

4. Нижня частина гардеробної доповнюється широкими взуттєвими полицями або стелажами у вигляді окремих секцій та висувних модулів. Також тут розміщують кошики для постільної білизни або одягу, що не вимагає прасування.

5. Переконайтеся, що ви використовуєте якомога більше вертикального простору, щоб максимізувати місце для зберігання.

Які предмети потрібні просторій гардеробній кімнаті:

1. Дзеркало. Простір гардеробної можна обладнати кількома дзеркалами, що дозволять отримати вигляд з різних ракурсів або встановити одне дзеркальне полотно, яке зображатиме силует на повний зріст. Дуже зручним варіантом є величезні шафи із дзеркальним фасадом.

2. Прасувальна дошка. У складеному стані її зазвичай ховають у нішу або вузьку шафку в одній із секцій гардеробної. Для такого додаткового елемента потрібно продумати розташування розетки і вибрати місце, в якому можна буде розмістити праску з урахуванням правил безпеки. Існують варіанти, де дошка встановлена у самій шафі.

3. Пуфик. Розбір гардеробу може бути досить тривалим процесом, тому цікавий пуф буде дуже доречним. До того ж візуально це нагадуватиме магазинну стильну переодягальню, де їх можна часто зустріти.

4. Туалетний столик. Ще один предмет для просторої та гарно освітленої гардеробної кімнати. Завдяки цьому елементу можна об’єднати в одному місці нанесення косметики, примірку нарядів та прикрас.

5. Освітлення. Для гардеробної кімнати потрібно вибирати освітлення, максимально наближене до денного. У цьому допоможе встановлення галогенних або діодних ламп, що не спотворюють кольори. Невелику вбиральню доречно обладнати компактними лампочками або вбудованими світильниками, які можуть розташовуватися в будь-якій ділянці приміщення. Слід продумати різнорівневе підсвічування зі світлодіодними смугами, трековими світильниками та бра.

6. Декор. Попри те, що гардеробна кімната має бути в першу чергу функціональною, не забувайте про елементи краси. Цікава люстра, ефектна картина, яскравий килим та подібні предмети ідеально для цього пасуватимуть.

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