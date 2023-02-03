У маленькому передпокої непросто розставити меблі без втрати вільного простору, тому тут ставлять тільки потрібні та функціональні елементи

Передпокій – одна з найменших кімнат у оселі, яка часом має нестандартну форму, тому оформити його інтер’єр буває складно. Проте оптимальне використання території та продуманий дизайн допоможуть перетворити цей простір на повноцінну кімнату. «Зелена садиба» дає кілька порад для створення невеликого функціонального передпокою.

Мінімалізм. Для вдалого оформлення передпокою сюди ставлять прості негабаритні меблі, не використовують надлишкові декоративні елементи та зайві конструкції, а також не захаращують зайвим взуттям та одягом.

Кольори. Світла кольорова гама допоможе візуально збільшити простір. На невеликій площині бажано використовувати не більше, ніж 2-3 кольори: один основний та інші – для контрастів та дрібних деталей. Ідеально підійде білий колір як основний.

Освітлення. Гарне освітлення теж додасть простору передпокою. Підійде встановлення однієї-двох ламп над дзеркалом, компактна люстра під стелею або декілька лампочок із розсіяним світлом. Не зупиняйтеся на одному джерелі світла, комбінуйте декілька.

Дзеркала. Невід’ємним елементом невеликого передпокою є дзеркало. Завдяки дзеркальній поверхні маленький простір стає більш просторим та вільним.

Меблі. У маленькому передпокої непросто розставити меблі без втрати вільного простору, тому тут ставлять тільки потрібні та функціональні елементи. Комод можна замінити взуттєвницею або тумбою, а замість гардероба встановити настінний або підлоговий вішак. Головні убори та інші аксесуари можна розмістити на підвісних полицях. Гарним рішенням буде лава у вигляді скрині з відкидним сидінням або висувним ящиком, пуфик із ящиками або шафа із дзеркалом. Ефективним рішенням при нестачі простору є кутові конструкції.

Декор. Наповнити цей невеликий простір затишком можна за допомогою живих рослих, м’яких килимків та декоративних подушок. Одну акцентну стіну можна оформити картинами, фотографіями та іншим декором.

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