Найбільш універсальними для коридору будуть білі, кремові, бежеві, сірі, пастельні відтінки

Коридор або передпокій є одним з просторів, які найбільш інтенсивно використовують у помешканні. Тому обирати шпалери для нього потрібно особливо ретельно: важливо не перевантажити візуально кімнату, особливо якщо вона маленька, та обрати матеріал з високим рівнем опору забрудненням.

Портал «Архидея» зібрав кілька порад з облаштування коридору, які допоможуть і прикрасити, і захистити стіни.

Матеріал

Оскільки коридор активно використовується і швидко забруднюється, всі оздоблювальні матеріли в ньому мають бути особливо міцні, у тому числі й шпалери. Найкраще обирати шпалери, які можна мити, стійкі до подряпин. Тому паперові чи текстильні шпалери для передпокою не підійдуть, віддайте перевагу вініловим, латексним або скловолоконним, які можна перефарбовувати багато разів.

Фото з відкритих джерел

Кольори

Найбільш універсальними для коридору будуть білі, кремові, бежеві, сірі, пастельні відтінки. Одну зі стін можна зробити акцентною і виділити яскравим кольором. Намагайтеся уникати темних кольорів, особливо в маленьких коридорах, – вони візуально зменшать кімнату.

Фото з відкритих джерел

Візерунки

Шпалери з вертикальними смугами оптично підкреслять інтер’єр та вкоротять довгу стіну. Горизонтальні смуги, навпаки, – видовжать стіну та додадуть класичної елегантності. Шпалери з квітковими мотивами на кремовому фоні доповнять декор натуральним акцентом. Обов’язково додайте до них світлі високі плінтуси. Окрім квітів чи листя, можна обрати геометричні та симетричні візерунки, які стосуються природи.

Фото з відкритих джерел

Коридор, який відкривається у вітальню

Якщо коридор – відкритий для вітальні, можна більше експериментувати з дизайном. Головне – щоб шпалери передпокою та вітальні гармонійно поєднувалися. Тут вже можна обрати і темні кольори – наприклад, модні темно-зелений, антрацитовий або темно-синій. Ефектно виглядатимуть шпалери типу акварелі – з розмитими формами та візерунками.