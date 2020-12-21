У 2020 будуть популярними спокійні та кремові відтінки

Кольорові тренди 2021 року пов’язані з інтересом до екології та бажанням повернутися до природи. Як пише «Архидея», після буремного 2020 новий сезон приносить нам заспокійливі кольори, переважно кремові відтінки та натуральні матеріали.

Згідно з дослідженням інституту Pantone, у 2021 році модними будуть три палітри кольорів:

«Літній букет» – включає сім кольорів, які розпускаються у середині літа, зокрема, різні відтінки рожевого та фіолетового, поєднані з оливковим;

– включає сім кольорів, які розпускаються у середині літа, зокрема, різні відтінки рожевого та фіолетового, поєднані з оливковим; «Хмільна» – палітра, яка апелює до блакитного неба та кольорів лаванди, нагрітої сонцем; включає шість кремових відтінків фіолетового, синього, жовтого та зеленого;

– палітра, яка апелює до блакитного неба та кольорів лаванди, нагрітої сонцем; включає шість кремових відтінків фіолетового, синього, жовтого та зеленого; «Стрибок напруги» – набір з восьми кольорів, які нагадують неонові вогні великого міста, зокрема, інтенсивний червоний, темно-синій, оранжевий та зелений.

Фото «Архидея»

Крім Pantone, за кольоровими трендами слідкує компанія Worth Global Style Network. Керуючись сучасним підходом до психології кольору, вона розробила набір із п’яти основних кольорів, що мають гармоніювати з тілом та розумом людини:

AIAqua – лазурний відтінок синього, який відображає розвиток діджиталізації та штучного інтелекту;

– лазурний відтінок синього, який відображає розвиток діджиталізації та штучного інтелекту; Quiet Wave – кремовий відтінок зеленого, який заспокоює, освіжає та наближає до природи;

– кремовий відтінок зеленого, який заспокоює, освіжає та наближає до природи; Oxy Fire – кривавий відтінок червоного, який відразу привертає увагу;

– кривавий відтінок червоного, який відразу привертає увагу; Лимонний щербет – ніжний жовтий, який символізує сонце;

– ніжний жовтий, який символізує сонце; Good Grey – заспокійливий блакитний відтінок сірого, який чудово гармоніюватиме з іншими кольорами.

Фото Insider

Відомий виробник фарби Dulux склав власні палітри, у яких переважає коричневий колір Brave Ground – Power of the Earth, який символізує тепло, повернення до природи, стабільність і захист землі. Чотири набори Dulux включають кольори, які гармонійно поєднуються з цим відтінком:

перевірені кольори – для любителів класики та мінімалізму, палітра з 10 відтінків коричневого і сірого, яка добре поєднуватиметься з дерев’яними меблями та натуральними матеріалами;

– для любителів класики та мінімалізму, палітра з 10 відтінків коричневого і сірого, яка добре поєднуватиметься з дерев’яними меблями та натуральними матеріалами; кольори поза часом – набір на основі коричневих та сірих тонів зі значною дозою іржавих та гірчичних відтінків, які дуже добре пасуватимуть кухні, їдальні чи домашньому офісу;

– набір на основі коричневих та сірих тонів зі значною дозою іржавих та гірчичних відтінків, які дуже добре пасуватимуть кухні, їдальні чи домашньому офісу; кольори землі – заспокійлива палітра, повна відтінків синього: від темно-синього через морські відтінки до лазурних та сіро-блакитних відтінків, які пасуватимуть будь-якій кімнаті;

– заспокійлива палітра, повна відтінків синього: від темно-синього через морські відтінки до лазурних та сіро-блакитних відтінків, які пасуватимуть будь-якій кімнаті; виразні кольори – палітра, у якій переважають насичені відтінки рожевого та коричневого з домішками розмитих сірих тонів, що асоціюються з букетом літніх квітів; пасуватиме як для спальні, так і для дитячої кімнати.

Фото Dulux