У тренді будуть теплі нейтральні та насичені природні, органічні кольори

2020 рік приніс нам багато несподіваних викликів та фундаментальних змін у житті. Через пандемію коронавірусу багато людей почали працювати, грати, займатися спортом, спілкуватися вдома, через що декорування та облаштування наших помешкань стало важливим, як ніколи. Крім того, це змусило людей переосмислити і оцінити своє житло, як вони в ньому почуваються та що хочуть змінити, аби покращити свої стосунки з домом.

Better Homes and Gardens поспілкувалися з дизайнерами, щоб визначити основні тенденції дизайну інтер’єрів 2021 року, включно з найпопулярнішими кольорами, стилями та матеріалами.

1. Ностальгія

Основні тенденції декору у 2021 році будуть не нові. Згідно з опитуванням онлайн-сервісу дизайну інтер’єрів Modsy, популярність класичних стилів, зокрема, ар-деко, вікторіанської епохи чи ностальгійної естетики грандміленіал, зросла з 6 до 11%. Дизайнери прогнозують, що тренд «старе зустрічає нове» проявиться через позолоту, квіткові принти та декор, який пропонує сучасне уявлення про історичні стилі.

2. Тканини та поверхні, що легко чистяться

Covid-19 поставив чистоту на перше місце для багатьох людей, тому дизайнери прогнозують популярність матеріалів і поверхонь, які легко чистяться й таким чином запобігають поширенню мікробів у приміщенні. Зокрема, йдеться про непористі матеріали, як скло чи метал, а для оббивки, килимів та інших м’яких поверхонь обиратимуть спеціально розроблені стійкі до плям високоякісні тканини.

3. Теплі природні кольори

Дизайнери вважають, що після пандемії люди потребуватимуть більше тепла, затишку та комфорту, тому в тренді будуть теплі нейтральні та насичені природні, органічні кольори, що вписуються в концепцію хюґе. Наприклад, це можуть бути різні відтінки бежевого, жовтого чи червоного, оливковий чи спалений помаранчевий.

4. Заспокійливий синій

Інші кольори, які за прогнозами експертів будуть популярними наступного року, – це м’які відтінки синього спектру. Ці відтінки нагадують про небо та воду і мають заспокійливий ефект, допомагають розслабитися і водночас зосередитися – саме те, що потрібно після хаосу 2020 року.

5. Натуральні матеріали

У 2020 році зріс попит на плетені меблі, і він збережеться у 2021 році. Житло продовжуватимуть декорувати натуральними матеріалами – деревом, шкірою, керамікою, живими рослинами, вовною тощо.

6. Закрите планування

Упродовж 2020 року багатьох родинам довелося навчитися співіснувати під одним дахом з ранку до ночі, тому відкрите планування житла, коли одна кімната плавно переходить у наступну, стало менш популярним. Пандемія змусила усвідомити, наскільки важливим є особистий простір, а також розділення його за видами діяльності, що забезпечує приватність та кращу концентрацію уваги.

7. Якісні екологічні меблі

Посилена увага до сталості довкілля – це широка тенденція, яка впливає на різні аспекти нашого життя, зокрема, і на те, як ми облаштовуємо своє житло. Люди все частіше відмовляються від меблів мас-маркету на користь високоякісних, які є більш екологічними та стійкими до пошкоджень.