Еволюція дизайну: як змінювалися інтер'єри в каталогах IKEA упродовж 70 років
Шведська компанія IKEA 7 грудня оголосила, що припиняє випуск свого друкованого каталогу, який виходив упродовж 70 років. За словами директора Inter IKEA Systems Конрада Грюсса, таке рішення компанія ухвалила через зниження інтересу клієнтів до друкованої продукції.
У вересні в музеї IKEA у шведському місті Ельмхульт відкрили виставку, присвячену 70-річчю з дати виходу першого каталогу. Buro 24/7 пропонує згадати, як змінювалися інтер’єри в цих каталогах починаючи з 1950 року.
У 1950 році каталог IKEA був невеличкою чорно-білою брошурою, проте з часом видання ставали товщими та більш барвистими, з яскравими ілюстраціями інтер’єрів. На виставці в Ельмхульті відвідувачі можуть побувати в реальних інтер’єрах 1970-1990 років, а погортати архівні каталоги можна онлайн на сайті музею.
1954 рік
1965 рік
1975 рік
1975 рік
1985 рік
1985 рік
1997 рік
2000 рік
2000 рік
2006 рік
2006 рік
2019 рік
2019 рік
IKEA – найбільший у світі продавець меблів, транснаціональна корпорація, заснована у Швеції у 1943 році, яка розробляє і продає швидко-збірні меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому. Компанія відома своїми модерністськими конструкціями для різних видів побутової техніки та меблів і простими дизайнами інтер’єру.