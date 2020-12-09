Дизайн інтер'єру з каталогу IKEA 1971 року

Шведська компанія IKEA 7 грудня оголосила, що припиняє випуск свого друкованого каталогу, який виходив упродовж 70 років. За словами директора Inter IKEA Systems Конрада Грюсса, таке рішення компанія ухвалила через зниження інтересу клієнтів до друкованої продукції.

У вересні в музеї IKEA у шведському місті Ельмхульт відкрили виставку, присвячену 70-річчю з дати виходу першого каталогу. Buro 24/7 пропонує згадати, як змінювалися інтер’єри в цих каталогах починаючи з 1950 року.

У 1950 році каталог IKEA був невеличкою чорно-білою брошурою, проте з часом видання ставали товщими та більш барвистими, з яскравими ілюстраціями інтер’єрів. На виставці в Ельмхульті відвідувачі можуть побувати в реальних інтер’єрах 1970-1990 років, а погортати архівні каталоги можна онлайн на сайті музею.

1954 рік

1965 рік

1975 рік

1975 рік

1985 рік

1985 рік

1997 рік

2000 рік

2000 рік

2006 рік

2006 рік

2019 рік

2019 рік

IKEA – найбільший у світі продавець меблів, транснаціональна корпорація, заснована у Швеції у 1943 році, яка розробляє і продає швидко-збірні меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому. Компанія відома своїми модерністськими конструкціями для різних видів побутової техніки та меблів і простими дизайнами інтер’єру.