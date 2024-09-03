Після посадки і поливання саджанця, коли ґрунт висохне, деревце підгортають на висоту 20-30 см

Час посадки персика залежить від кліматичних особливостей вашої місцевості. Що південніше ви живете, то доцільніша буде посадка персика восени. Умови середньої смуги уможливлюють як весняну, так і осінню посадку персика, однак перевагу краще віддати останній. Як правильно посадити персики в осінній період, пише «Флористікс».

Посадка персика восени

Яму під саджанець напередодні осінньої посадки викопують як мінімум за 2-3 тижні, але восени з ґрунтом змішують тільки золу і мінеральні добрива. Ґрунт із добривами насипають гіркою в центр ями навколо кілочка.

Якщо ви зібралися садити персик восени, підготуйте краще для нього яму весною, за півроку до посадки. Глибина котловану залежить від розмірів кореневої системи, але, як правило, яму для саджанця копають діаметром 50-70 см, такою ж має бути і її глибина. У дно ями по центру вбивають міцний довгий кілок такої довжини, щоб він виступав як мінімум на півметра над рівнем поверхні.

Якщо ґрунт на ділянці бідний, верхній шар вийнятого з котловану ґрунту змішують із перепрілим гноєм, перегноєм або компостом у кількості 5-8 кг, додають 200-300 г деревної золи, 50 г суперфосфату, 50 г хлористого калію і старанно все перемішують. У родючий ґрунт додають лише мінеральні добрива і золу. Ґрунт із добавками насипають гіркою в центр ями.

При купівлі саджанців варто поцікавитися, наскільки вони адаптовані до місцевості, в якій ростимуть. Переконайтеся, що місце зрощення прищепи з підщепою гладке, без напливів. Кора персика і його коренева система теж мають бути здоровими – відщипніть шматочок кори: її виворіт повинен бути не коричневого, а зеленого кольору. Уважно огляньте коріння саджанця і переконайтеся, що воно не пересушене і не гниє. Найкраще приживаються у відкритому ґрунті однорічні саджанці персика.

Деревце поміщають на горбок у центрі ями, обережно розправляють його корені і засипають котлован ґрунтом. У результаті місце щеплення має виявитися на кілька сантиметрів вище поверхні ділянки. Ґрунт утоптують від країв пристовбурного кола до стовбура, потім саджанець поливають двома-трьома відрами води. Коли вода вбереться і місце щеплення саджанця виявиться на рівні поверхні, підв'яжіть деревце до кілочка, а пристовбурні кола замульчуйте шаром гною завтовшки 8-10 см. Прослідкуйте за тим, щоб мульча не стикалася зі стовбуром саджанця.

Після посадки і поливання саджанця, коли ґрунт висохне, деревце підгортають на висоту 20-30 см, а напередодні настання холодів стовбур персика загортають мішковиною, проробивши в ній із південного боку отвори для вентиляції.