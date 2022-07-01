Вирощування персика з кісточки особливо пасуватиме для місцевостей із морозними зимами

Персики – унікальний плодовий вид, який справді можна виростити самостійно з насіння без подальших щеплень. У самому процесі посіву немає нічого складного, проте потім потрібно ретельно доглядати за сходами, щоб вони зміцніли та дали рясні плоди. Про всі нюанси, переваги та недоліки такого способу посадки персика розповідає «Зелена садиба».

Для деяких плодових дерев купити і посадити готовий саджанець – єдиний варіант вирощування. Проте не для персика. Персик, отриманий насіннєвим способом, здатен плодоносити навіть без щеплення. Результат не зовсім передбачуваний з точки зору характеристики плодів, адже сортові ознаки не завжди зберігаються. Та плоди все одно дуже смачні, соковиті, ароматні, спершу невеличкі, але з кожним врожаєм все більші та чисельніші.

Переваги вирощування персика з кісточки:

рослини чудово адаптовані до місцевого клімату, умов на вашій ділянці, у тому числі до зимівлі;

такі персики в декілька разів стійкіші до хвороб та шкідників, вимагають значно менших обробок та профілактики;

рослини витриваліші до посухи та несприятливих умов;

дерева більш довговічні, плодоносять десятиріччями;

метод економний, адже «стартовий матеріал» дістається фактично безкоштовно.

Вирощування персика з кісточки особливо пасуватиме для місцевостей із морозними зимами, адже при насіннєвому способі розмноження стає стійкішим до погодних умов.

Недоліки вирощування персика з кісточки:

дочекатися першого врожаю буде дуже важко, адже, на відміну від дорослого саджанця, що вже за пару років дає стабільний врожай, персики з кісточки плодоносити почнуть на 5-7 рік;

гарного врожаю зазвичай потрібно чекати аж на 3-4 раз;

дуже висока ймовірність того, що ви не отримаєте очікуваного сорту;

рослинам потрібен ретельний догляд, особливо в перші роки, і лише з часом проявиться та стійкість, за яку їх так цінують.

Як обрати кісточку

Виростити собі персикове дерево з будь-якого персика не вдасться. Потрібні найкращі, найсмачніші, найбільші, без жодного пошкодження персики з дерева, причому зірвані не недозрілими для кращого транспортування, а саме стиглими.

Знайти такі персики в супермаркетах чи в магазинах неможливо: варто придбати фрукти в тих, хто їх вирощує в вашій місцевості, тобто у місцевих садівників та фермерів. Не потрібно гнатися за заморськими фруктами та кращими південними сортами: на місцевому ринку купуйте ті сорти, що походять з вашого регіону, і обирайте ті, які найбільше смакують. Якщо є можливість, краще взагалі рвати персики самому з дозволу сусідів чи друзів – це єдина можливість впевнитись в тому, що це не щеплена рослина.

Як сіяти

Свіжими кісточки не сіють. Їх ретельно миють, очищуючи від залишків м’якоті, просушують і кладуть на зберігання в прохолодне сухе місце.

Сіяти їх можна цілими, а можна – витягнувши ядро, щоб прискорити проростання. Різниця, крім термінів очікування, невелика. При повному відкритті кісточки є великий шанс пошкодити дорогоцінну серцевину, тому простіше висівати кісточки цілими, лише трішки їх відкриваючи з одного боку. Цілі кісточки спочатку замочують на кілька днів в теплій воді, а потім надколюють з одного боку, щоб полегшити процес проростання.

Якщо з кісточки персика вдалося дістати за допомогою молотка чи ножа непошкоджене насіння, його також спочатку замочують, а потім сіють. Найпростіший варіант – загорнути насіння у вологу тканину на декілька днів, рідше кісточки замочують у воді, постійно її змінюючи протягом 2-3 днів.

Схожість у персикових кісточок непередбачувана й невисока, а молоді рослини легко втратити при найменшому недогляді, тому потрібно проводити посів з запасом і потім лишати найсильніші деревця. Надійний варіант – 3-5 кісточок на кожне бажане дерево.

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Стратифікація та як її оминути

Будь-яке насіння персика проросте лише після холодної стратифікації. Щоб кісточки зійшли, рослини були стійкішими, кісточки потрібно потримати в холодильнику чи погребі при температурі +2-5°C 3-4 місяці. Краще помістити кісточки у вологу тирсу, торф чи пісок і після появи перших паростків перенести в тепло та обережно висадити в горщики чи в садку. Можна стратифікувати вже посаджені кісточки, щоправда, це потребує більшого місця.

Скорочена стратифікація зменшує шанси пророщування, та все ж застосовується досить часто. Протримавши кісточки 2-4 тижні на холоді, їх замочують на декілька годин в стандартному розчині стимулятору росту і відразу висаджують у ґрунт.

Стратифікацію цілком можна довірити самій природі: збережіть кісточки до осені та посійте їх прямо в садку на обраному для дерева місці. Така стратифікація завжди найоптимальніша. Якщо ви посієте персик на постійному місці, рослина відразу буде адаптуватися до умов, проходити природні цикли розвитку, не буде страждати від жодної пересадки, яку персики не люблять.

Якщо на постійному місці є великі ризики втратити маленькі сходи або так зручніше, можна сіяти персик на окремій грядці, доростити до висоти в 1 м, а вже тоді обережно викопати з великою кореневою грудкою та висадити на постійному місці в просторих посадкових ямках.

Посів персикових кісточок проводять зазвичай у середині-кінці жовтня у ямки глибиною 6-7 см з невеликою кількістю попелу на дні. Персики можна сіяти на дистанції в 10-25 см, потім обираючи найсильнішу рослину, а можна рідше, щоб зменшити втрати. Посіви варто відразу ретельно замульчувати, захистити листям, травою, хвоєю. Бажано відмітити місця посадки, щоб не загубити сліди і не знищити ніжні сходи під час робіт на ділянці. Якщо персики не зійдуть через 3-4 місяці, не спішіть ставити на посівах хрест: кісточки можуть несподівано прорости навіть через 3-4 роки.

Як сіяти розсаду персика

Проростити персики можна і в контейнерах – у домашніх умовах чи в теплиці. Так легше вибраковувати рослини, слідкувати за проростанням, не забувати, де маленькі сходи, контролювати вологість землі.

Для такої посадки персика знадобиться будь-який не надто великий горщик чи контейнер з дренажними отворами висотою від 12-15 см (чим глибше, тим краще, адже сіють персик дуже глибоко), а також універсальний неважкий субстрат, який можна змішати й самому.

Кісточки, що пройшли стадію стратифікації та набухання, висаджують на глибину біля 6-7 см, не сильно ущільнюючи ґрунт, обережно поливають. Достатньо накрити ємність плівкою чи склом, регулярно провітрювати, поставити горщики в теплому приміщенні і не забувати підтримувати легку вологість землі. Як тільки з’являться перші ознаки росту, укриття знімають, забезпечують максимальне освітлення. Полив звичайний, по мірі підсихання верху землі. Доки рослини залишаються в контейнері, їх підживлюють універсальним добривом кожні 2 тижні.

Персики з горщиків можна пересаджувати в садок в травні, з приходом стабільного тепла або за бажанням залишити в контейнері до осені. Корені не можна пошкоджувати. Після пересадки «розсаду» доведеться притіняти, приживаються персики важко, при постійному поливі.

Як обрати та підготувати ділянку для персика

Персики добре ростуть лише на захищених, сонячних, теплих місцях, бажано з надійним бар’єром від протягів з північної сторони. Потрібна пухка, нейтральна чи слабколужна, родюча, багата на органіку земля, яку наперед покращили. Персики не терплять затримки вологи. У ґрунт потрібно додати по 1 відру компосту чи перегною на кожний квадратний метр, за потреби – розпушувачі у вигляді піску і торфу.

Як доглядати посадки

Молоді рослини потрібно захищати від агресивних сусідів та посухи, не давати шансів бур’янам і регулярно підпушувати землю, підтримувати високу мульчу. Як тільки з’являться сходи, варто почати регулярно поливати землю, підтримуючи легку та постійну вологість протягом всієї вегетації.

З другого року, якщо ґрунт був достатньо удобреним, можна починати вносити слабкі розчини зелених чи органічних добрив. Формування починають з наступного року, вкорочуючи верхівку для «запуску» росту бічних пагонів. З наступного року починають формувати рівномірну скелетну основу, у подальшому вкорочуючи всі гілки другого та третього порядку до декількох бруньок.

У перші зими рослини потрібно захищати повітряно-сухим методом. Обмотування агроволокном чи мішковиною, обв’язування лапником, обгортання землею – оптимальні варіанти.

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