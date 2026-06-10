Для формування ягід полуниця потребує збалансованого живлення

Рясне цвітіння полуниці не завжди гарантує багатий урожай. Буває, що кущі вкриті квітами, листя виглядає здоровим, але ягід утворюється мало або вони взагалі не з'являються. Найчастіше проблема пов'язана з помилками у догляді, несприятливими погодними умовами або хворобами рослин. Про основні причини, через які полуниця може залишити садівників без очікуваного врожаю, пише Мartha Stewart.

Нестача поживних речовин

Для формування ягід полуниця потребує збалансованого живлення. Особливо важливими є азот, фосфор і калій.

Під час підготовки до плодоношення рослинам необхідно отримувати достатньо фосфору та калію. Надлишок азоту, навпаки, стимулює ріст листя, але може негативно вплинути на утворення ягід.

Регулярне внесення компосту або комплексних добрив допомагає підтримувати родючість ґрунту та забезпечує рослини необхідними елементами.

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Хвороби рослин

Полуниця часто страждає від грибкових захворювань, які здатні суттєво знизити врожайність.

Найпоширенішими проблемами є:

сіра гниль;

борошниста роса;

фузаріозне в’янення.

Про наявність хвороби можуть свідчити плями на листках і плодах, уповільнений ріст, зміна кольору листя або поява білого нальоту.

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Шкідники

Не менш небезпечними є шкідники, які пошкоджують листя, бутони та ягоди.

Серед них:

довгоносики;

слимаки;

щитівки;

гризуни;

птахи.

Регулярний огляд грядок допомагає вчасно виявити проблему та зберегти врожай.

Недостатнє освітлення

Полуниця належить до світлолюбних культур. Для повноцінного плодоношення їй потрібно щонайменше вісім годин сонячного світла на добу.

Якщо рослини ростуть у затінку, вони можуть добре розвивати листя, але формуватимуть значно менше ягід.

Також досвідчені садівники рекомендують змінювати місце вирощування полуниці кожні кілька років, щоб підтримувати високу врожайність.

Весняні заморозки

Однією з найпоширеніших причин відсутності ягід є пошкодження квіток заморозками.

Навіть короткочасне зниження температури під час цвітіння може пошкодити серцевину квітки, з якої згодом формується ягода.

Ознакою підмерзання є потемніння центральної частини квітки, яка замість жовтої стає чорною.

Помилки під час поливу

Полуниця має поверхневу кореневу систему, тому дуже чутливо реагує на нестачу або надлишок вологи.

Надмірний полив може спричинити загнивання коренів та розвиток грибкових захворювань.

Нестача води призводить до ослаблення рослин і поганого формування ягід.

Найкраще поливати полуницю рідше, але рясно, добре зволожуючи ґрунт.

Недостатній захист узимку

Майбутній урожай багато в чому залежить від того, як рослини пережили зимовий період.

За сильних морозів без снігового покриву квіткові бруньки можуть пошкоджуватися, що негативно впливає на плодоношення наступного сезону.

Для захисту полуниці восени рекомендують вкривати грядки шаром соломи, сухого листя або мульчі товщиною 10–15 сантиметрів.