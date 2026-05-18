Обробку рекомендують проводити тричі за сезон

Щоб полуниця формувала більше зав’язі, а ягоди були великими та солодкими, рослинам потрібні не лише полив і сонце, а й правильне підживлення. Одним із найефективніших засобів у період цвітіння вважається борна кислота. Як правильно її застосувати, пише Oboz.ua.

Бор відіграє важливу роль у запиленні, розвитку зав’язі та формуванні плодів. Якщо рослині бракує цього мікроелемента, квітки можуть осипатися, а ягоди виростають дрібними або деформованими.

Чому борна кислота корисна для полуниці

Правильне підживлення бором допомагає:

покращити запилення квіток;

зменшити осипання зав’язі;

збільшити розмір ягід;

підвищити солодкість плодів;

зміцнити рослини.

Особливо помітний ефект буває у період рясного цвітіння, коли кущі мають багато квітів, але ягід формується мало.

Як приготувати розчин

Для обробки використовують слабкий розчин борної кислоти. На 10 літрів води потрібно 2 грами борної кислоти.

Спочатку порошок розчиняють у невеликій кількості гарячої води, оскільки у холодній він розчиняється погано.

Порядок приготування:

налийте склянку теплої води;

додайте борну кислоту;

добре перемішайте;

влийте розчин у відро з водою кімнатної температури.

Після цього засіб готовий до використання.

Коли обприскувати полуницю

Обробку рекомендують проводити тричі за сезон.

Перший раз – під час появи бутонів. Другий – у період активного цвітіння, коли формується майбутній урожай. Третій – на початку росту ягід.

Як правильно проводити обробку

Обприскувати кущі найкраще вранці або ввечері, коли немає палючого сонця.

Погода повинна бути сухою та безвітряною. Якщо після обробки піде дощ, користь від підживлення буде мінімальною.

Розчин бажано наносити не лише на верхню частину листя, а й на нижню сторону, через яку рослина активно поглинає поживні речовини.