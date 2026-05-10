Шпинат вважається хорошим компаньйоном для полуниці

Полуниця добре реагує на змішану посадку з окремими культурами. Деякі рослини здатні захищати ягоди від шкідників, покращувати стан ґрунту та навіть позитивно впливати на врожайність. Правильно підібрані сусіди допомагають кущам краще розвиватися та формувати більші ягоди. Що посадити поруч з полуницею, пише Today.

Шпинат і салат для захисту ґрунту

Шпинат вважається хорошим компаньйоном для полуниці. Він допомагає утримувати вологу в ґрунті та стримує ріст бур’янів. Крім того, листя створює легке затінення, яке захищає коріння від перегрівання у спекотні дні.

Схожий ефект має й салат. Таке сусідство допомагає підтримувати стабільну вологість ґрунту та створює кращі умови для розвитку ягід.

Кріп і петрушка проти шкідників

Кріп і петрушка приваблюють корисних комах, які знищують частину шкідників на полуниці. Також зелень виділяє природні речовини, запах яких відлякує попелицю, слимаків та окремих жуків.

Водночас ці культури не забирають у полуниці багато поживних речовин, тому можуть рости поруч без шкоди для ягідних кущів.

Цибуля та часник для захисту від хвороб

Часник і цибуля вважаються одними з найкращих сусідів для полуниці. Їхній різкий аромат дезорієнтує шкідників і допомагає зменшити ризик появи павутинного кліща та попелиці.

Крім того, ці рослини мають природні антибактеріальні властивості та можуть знижувати ризик розвитку грибкових хвороб на грядках.

Бобові культури для покращення ґрунту

Квасоля, горох і боби позитивно впливають на ґрунт, насичуючи його азотом. Завдяки цьому полуниця активніше нарощує листя та формує більші ягоди.

Таке сусідство особливо корисне на ділянках із виснаженим ґрунтом, де рослинам не вистачає поживних речовин.

Чорнобривці як природний захист

Чорнобривці часто висаджують біля полуниці для боротьби зі шкідниками в ґрунті. Їхні корені виділяють речовини, які пригнічують розвиток нематод та окремих бур’янів.

Це допомагає захистити кореневу систему полуниці, зміцнити кущі та зберегти високу врожайність.