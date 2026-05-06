Полуниця є однією з найпопулярніших садових культур. Щоб отримати щедрий урожай, важливо правильно доглядати за рослинами вже з ранньої весни. Використання природних методів дозволяє зберегти екологічність ягід і зміцнити кущі без зайвих витрат. Чим підживити полуницю, пише «Просто корисно».

Очищення та підготовка грядок

Після сходу снігу грядки потрібно ретельно оглянути та прибрати все зайве. Сухе листя, залишки старих пагонів і пошкоджені частини рослин слід видалити. Це допомагає зменшити ризик розвитку хвороб і шкідників.

Землю навколо кущів необхідно розпушити, щоб покращити доступ повітря до коріння. Якщо використовувалася мульча, її краще замінити на свіжу, адже стара може накопичувати збудників хвороб.

Натуральний захист від шкідників

Для профілактики уражень полуниці застосовують прості домашні засоби.

Обробка гарячою водою допомагає знищити частину шкідників і грибкових спор, що зимують на рослинах. Процедуру проводять обережно, щоб не пошкодити кущі.

Слабкий розчин марганцівки використовують для знезараження ґрунту. Він сприяє зміцненню рослин і покращенню їхнього стану після зими.

Також застосовують настій деревної золи. Він не лише захищає рослини, а й насичує ґрунт корисними елементами.

Підживлення полуниці навесні

Після зимового періоду рослинам потрібне додаткове живлення для активного росту.

Одним із ефективних способів є дріжджове підживлення. Воно стимулює розвиток кореневої системи та пришвидшує ріст кущів.

Настій кропиви є ще одним популярним засобом. Він збагачує ґрунт природними речовинами та покращує стан рослин.

Деревна зола використовується як джерело калію та фосфору. Її можна вносити у ґрунт перед поливом або опадами.

Захист від весняних заморозків

Весняні перепади температур можуть негативно впливати на молоді рослини. Щоб уникнути пошкоджень, кущі накривають агроволокном або іншими захисними матеріалами.

Також використовують мульчування соломою або сухою травою, що допомагає зберегти тепло та вологу в ґрунті.