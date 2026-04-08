Полуниця є досить витривалою культурою, однак різкі перепади температур можуть серйозно їй нашкодити. Особливо небезпечними є весняні заморозки, коли рослина вже починає цвісти. У цей період навіть незначне похолодання здатне знищити майбутній урожай. Щоб уникнути втрат, важливо вчасно застосувати прості та ефективні методи захисту. Як захистити полуницю, пише «На пенсії».

Як підготувати полуницю до холодів

Правильний догляд допомагає рослинам легше переносити несприятливі умови.

Регулярний полив – підтримує силу рослин і їхню стійкість. Підживлення – забезпечує необхідні поживні речовини. Очищення грядок – зменшує ризик захворювань. Мульчування – допомагає зберегти тепло в ґрунті та захищає коріння.

Як захистити від весняних заморозків

У період похолодання важливо діяти швидко та комплексно.

Укриття – використовуйте агроволокно, плівку або тканину для збереження тепла. Полив перед холодом – вологий ґрунт довше утримує тепло. Задимлення – дим створює захисний шар і знижує ризик переохолодження. Обробка стимуляторами – допомагає підвищити витривалість рослин.

Як врятувати квітучу полуницю

Під час цвітіння культура особливо чутлива до холоду.

Накрийте грядки легкими матеріалами, щоб зберегти тепло. Уникайте різких перепадів температур, по можливості створюйте захист від вітру. Застосовуйте комбіновані методи для кращого результату.

Які матеріали використовувати для укриття

Для захисту полуниці підходять різні матеріали, кожен із яких має свої переваги.