Рекомендують використовувати звичайний білий оцет

З часом навіть якісна постільна білизна може ставати жорсткішою та менш приємною на дотик. Багато хто намагається розв’язати цю проблему за допомогою кондиціонера для білизни, однак існує простий засіб, який допомагає повернути тканині м’якість. Real Simple розповідає, як повернути постільній білизні м’якість.

Що додати під час прання?

Для пом’якшення постільної білизни рекомендують використовувати звичайний білий оцет. Його потрібно додати у відсік для кондиціонера під час прання.

Оцет допомагає видаляти залишки прального засобу та мінералів жорсткої води, які накопичуються у волокнах тканин та часто стають причиною її жорсткості.

Для цього способу використовуйте ½ рекомендованої кількості мийного засобу та додайте ½ склянки білого оцту під час циклу полоскання.

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