Постільна білизна з часом забруднюється та потребує регулярного прання, тому важливо мати достатню кількість комплектів, щоб зручно замінювати їх. ТСН розповідає, скільки ж комплектів постільної білизни потрібно мати.

Чому одного комплекту недостатньо?

Один комплект постільної білизни швидко стає непрактичним: його потрібно регулярно прати та сушити. І якщо в господарстві є лише один комплект, ліжко залишається в такі періоди без покриття, що може створювати дискомфорт, особливо в холодну пору року.

Скільки комплектів потрібно мати?

Перш за все, треба мати хоча б один повний комплект постільної білизни для щоденного використання. До нього обов’язково слід додати ще два запасні комплекти, щоб у разі прання або непередбачених ситуацій ви могли застелити ліжко.

Також ви можете мати кілька комплектів для різних сезонів. Наприклад, легку бавовняну білизну для літа, і теплішу, з сатину, для зими.