При виборі постільної білизни важливо правильно оцінити, з якого матеріалу вона виготовлена – саме це впливає на комфорт та довговічність. Cappone розповідає, з якої тканини краще купувати постільну білизну.

Найпопулярніші тканини та їхні переваги

Бязь. Натуральний бавовняний матеріал з хрестоподібним плетінням ниток. Тканина м’яка та ніжна, і невибаглива до прання. Також бязь швидко прасується та має відмінні антиалергенні властивості. Ранфорс. Щось середнє між сатином та бяззю. Він не такий щільний, як сатинова тканина, але й не такий повітряний, як бязь. Хороший варіант тканини для пошиття білизни, оскільки спати під ним комфортно взимку та влітку. Сатин. Улюбленець багатьох через свій гарний зовнішній вигляд. Нитки бавовни переплітаються за особливою технологією, що дає матеріалу елегантний благородний блиск. При цьому, попри щільність тканини, вона дуже ніжна та добре дихає. Льон. Один із найбільш повітряних та гігроскопічних матеріалів. Окрім цього він є гіпоалергенним. Тому лляна постіль – чудовий вибір для літніх ночей. Батист. Завдяки особливій технології переплетення ниток кінцевий виріб виходить неймовірно міцним, але при цьому легким та гладким. Але вартість батисту залежить від того, з якого матеріалу він виготовлений – бавовна, льон тощо. А різноманітність можливих варіантів виготовлення, до речі, є ще однією його перевагою. Бамбук. Бамбукова тканина заслужила славу завдяки своїй довговічності, антибактеріальним властивостям. Постільна білизна з бамбука має безліч дизайнів, адже тканина добре фарбується. Шовк. Шовкова постільна білизна красива, ніжна та довговічна, одна догляд за нею потрібен особливий.

Вибір постільної білизни залежить від ваших потреб та бажань. Тому купуючи постіль, звертайте увагу на те, що саме вам потрібно. Наприклад, якщо вам потрібна дитяча постільна білизна, краще брати бязь, адже вона є антиалергенною та не має протипоказань для інтенсивного прання. Але важливий не тільки матеріал, з якого пошита постільна білизна, а і її якість. Тому під час покупки звертайте увагу на склад, якість плетіння та огляньте шви тканини, щоб обрати найкращий варіант.