Щоб білизна залишалась чистою та м’якою, важливо враховувати матеріал та температуру пранн

Тривалість служби постільної білизни залежить не лише від якості тканини, а й від правильно обраної температури прання. Щоб білизна залишалась чистою та м’якою, важливо враховувати матеріал та температуру прання. «Сусідка» розповідає, за якої температуру краще прати постільну білизну.

Прання при 60°C

Ця температура підходить для прання білизни з бавовни, сатину та льону. При 60°C ефективно видаляються бактерії та забруднення, тому ця температура ідеально підійде для регулярного догляду за білою постільною білизною. Однак слід пам’ятати, що:

Біла бавовна та сатин витримують температура до 90°C, якщо це зазначено на етикетці виробником. При пранні вище 70°C тканина може дати усадку або втратити свою якість.

Прання при 40°C

Для кольорової білизни з бавовни, сатину та льону слід обирати температуру не вище 40°C. Таким чином ви збережете яскравість кольорів та запобігатимете їхньому вицвітанню.

Прання білизни з делікатних тканин