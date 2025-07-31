40°C чи 60°C: за якої температури прати постільну білизну, щоб вона служила довше
Тривалість служби постільної білизни залежить не лише від якості тканини, а й від правильно обраної температури прання. Щоб білизна залишалась чистою та м’якою, важливо враховувати матеріал та температуру прання. «Сусідка» розповідає, за якої температуру краще прати постільну білизну.
Прання при 60°C
Ця температура підходить для прання білизни з бавовни, сатину та льону. При 60°C ефективно видаляються бактерії та забруднення, тому ця температура ідеально підійде для регулярного догляду за білою постільною білизною. Однак слід пам’ятати, що:
- Біла бавовна та сатин витримують температура до 90°C, якщо це зазначено на етикетці виробником.
- При пранні вище 70°C тканина може дати усадку або втратити свою якість.
Прання при 40°C
Для кольорової білизни з бавовни, сатину та льону слід обирати температуру не вище 40°C. Таким чином ви збережете яскравість кольорів та запобігатимете їхньому вицвітанню.
Прання білизни з делікатних тканин
- Бамбук, тенсель, поплін та синтетика: краще використовувати 30-40°C. Ці матеріали чутливі до високих температур, тому прання у прохолодній воді допоможе зберегти структуру та м’якість тканин.
- Шовк потрібно прати тільки при 30°C. Гаряча вода може пошкодити волокна та зіпсувати зовнішній вигляд тканини.