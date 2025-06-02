Затхлий запах може бути викликаним неправильним пранням

Іноді, навіть після прання, речі мають неприємний затхлий запах. Затхлий запах може бути викликаним неправильним пранням. Express розповідає, як усунути неприємний запах після прання.

Чому одяг має неприємний запах після прання?

Основна причина – забруднена пральна машина, яка переповнена порошком, пом’якшувачем або навіть пліснявою чи грибком. Також затхлий запах може бути спричинений перезавантаженням пральної машинки, тому не варто завантажувати барабан на повну.

Що допоможе?

Щоб позбутися поганого аромату, потрібно регулярно очищати пральну машину та залишати дверцята відкритими.Також варто використовувати соду під час прання, яку потрібно насипати в барабан, коли ви перете рушники або інші білі речі. Достатньо буде однієї столової ложки соди.

Сода допоможе пом’якшити воду та запобігає утворенню вапняного нальоту й навіть виводити плями. Ви також можете змішати соду з чашкою оцту при пранні речей на 90°C, щоб покращити ефект.