Краще прати дві подушки одночасно, адже це допоможе збалансувати пральну машину

Пір'яні подушки з часом втрачають об’єм, накопичують пил та запахи. Але замість того, щоб їх викидати, подушки можна випрати та повернути їм м’якість. Real Simple розповідає, як випрати пір’яну подушку, не пошкодивши наповнювач.

Як часто слід прати пір’яні подушки?

Рекомендується прати пір’яні подушки принаймні двічі на рік. Але пам’ятайте, що мийні засоби можуть почати руйнувати натуральні олії, які захищають ваше пір’я, тому вам слід використовувати мінімальну кількість мийних засобів та намагатися збільшити час між праннями.

Як прати пір’яні подушки?

Ви можете прати пір’яні подушки навіть у власній пральній машині. Проте перед тим, як покласти подушки пратися, їх варто оглянути та перевірити шви й тканину на наявність дрібних розривів або подряпин, адже у такому випадку пір’я може вилізти під час прання.

Також якщо ви помітили по подушці сліди слини, поту чи косметичних засобів, тоді потрібно нанести на такі плями спеціальний засіб для попереднього прання та залишити на 15 хвилин, щоб плями відіпралися краще згодом.

Краще прати дві подушки одночасно, адже це допоможе збалансувати пральну машину та уникнути потенційного пошкодження. Але якщо у вас лише одна подушка, ви можете покласти до неї ковдру або декілька рушників, щоб збалансувати навантаження.

Під час прання варто використовувати м’який мийний засіб та делікатний режим. Переконайтеся, що віджим стоїть на найвищому рівні, щоб видалити якомога більше води та полегшити їх сушіння.

Як сушити подушки після прання?

Коли ви сушите пір’яні подушки, головне – переконатися, що вони повністю висохли. Адже вологі грудки пір’я можуть призвести до затхлого запаху, а зрештою до цвілі та грибка.

Якщо ви сушитимете подушки за допомогою сушарки, то не забудьте використати кульки для сушки. Вони допоможуть скоротити час сушіння та перерозподілити пір’я під час висихання.