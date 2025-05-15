Припиніть це робити, і рушники матимуть свіжий аромат: помилки під час прання
Після прання банних рушників більшість господині очікує приємного аромату свіжості, однак натомість отримує неприємний запах. На це є кілька причин, пов’язаних із поширеними помилками під час прання та навіть сушіння. Ukr.Media розповідає про головні помилки, яких ви припускалися.
Головні причини поганого запаху:
- Прання в холодній або ледь теплій воді. Зазвичай холодна вода недостатньо ефективна для видалення бактерій, жиру та залишків мийних засобів, які можуть накопичуватися в рушниках, через що може розвиватись цвіль та неприємний запах.
- Погана робота пральної машини. Іноді недостатнє полоскання, поганий віджим або наявність цвілі в самій машині можуть призводити до того, що рушники не очищаються належним чином.
- Неякісний пральний порошок. Недостатня кількість мийного засобу або використання поганого порошку може не забезпечити повного видалення забруднень та бактерій з рушників. Це також можу призвести до накопичення залишків порошку на тканині, що з часом також може сприяти появі запаху.
- Неправильне сушіння. Це одна з найпоширеніших причин неприємного запаху, адже якщо висушити рушники неправильно, в них можуть почати розмножуватися бактерії та цвіль. Особливо це стосується ситуацій, коли рушники сушаться у вологому приміщенні, складені в кошик для білизни або лежать купою.
На щастя, розв’язати цю проблему нескладно – допоможе звичайний оцет. Цей натуральний засіб допомагає вбити бактерії та цвіль, а також видалити залишки мийних засобів та нейтралізувати запахи.
Щоб позбутися неприємного запаху, замочіть рушники у воді, додавши туди оцту кислоту. На 8 літрів вам знадобиться 1 склянка білого дистильованого оцту. Після цього ще раз виперіть рушники при температурі від 60 до 90°C.