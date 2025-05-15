На щастя, розв’язати цю проблему нескладно – допоможе звичайний оцет

Після прання банних рушників більшість господині очікує приємного аромату свіжості, однак натомість отримує неприємний запах. На це є кілька причин, пов’язаних із поширеними помилками під час прання та навіть сушіння. Ukr.Media розповідає про головні помилки, яких ви припускалися.

Головні причини поганого запаху:

Прання в холодній або ледь теплій воді. Зазвичай холодна вода недостатньо ефективна для видалення бактерій, жиру та залишків мийних засобів, які можуть накопичуватися в рушниках, через що може розвиватись цвіль та неприємний запах. Погана робота пральної машини. Іноді недостатнє полоскання, поганий віджим або наявність цвілі в самій машині можуть призводити до того, що рушники не очищаються належним чином. Неякісний пральний порошок. Недостатня кількість мийного засобу або використання поганого порошку може не забезпечити повного видалення забруднень та бактерій з рушників. Це також можу призвести до накопичення залишків порошку на тканині, що з часом також може сприяти появі запаху. Неправильне сушіння. Це одна з найпоширеніших причин неприємного запаху, адже якщо висушити рушники неправильно, в них можуть почати розмножуватися бактерії та цвіль. Особливо це стосується ситуацій, коли рушники сушаться у вологому приміщенні, складені в кошик для білизни або лежать купою.

На щастя, розв’язати цю проблему нескладно – допоможе звичайний оцет. Цей натуральний засіб допомагає вбити бактерії та цвіль, а також видалити залишки мийних засобів та нейтралізувати запахи.

Щоб позбутися неприємного запаху, замочіть рушники у воді, додавши туди оцту кислоту. На 8 літрів вам знадобиться 1 склянка білого дистильованого оцту. Після цього ще раз виперіть рушники при температурі від 60 до 90°C.