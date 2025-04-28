Для профілактики періть подушки кожні 3-4 місяці – це вб'є кліщів і освіжить спальне місце.

З часом нова та м’яка подушка стає пласкою та жорсткою або навіть починає неприємно пахнути. Ukr.Media розповідає, як освіжити стару подушку у домашніх умовах.

Проблема полягає у тому, що наповнювач вашої подушки з часом збивається в грудки, через що збільшується кількість пилу та пилових кліщів. Проте завдяки тенісним м’ячикам та пральній машині, ви можете повернути подушці свіжість.

Перед початком прання перевірте етикетку: якщо на ній вказано, що прання дозволено, сміливо починайте прання. Але якщо етикетки немає, орієнтуйтеся на матеріал: синтетичні та пухові подушки зазвичай перуть у машинці, а з гречаним лушпинням, пір'ям або memory foam – краще не ризикувати.

Підготуйте подушку: застебніть усі блискавки на чохлі та покладіть подушку в барабан. Щоб наповнювач не збився, додайте 2-3 тенісні м’ячики. Вони будуть «бити» по подушці під час прання, зберігаючи її об'єм.

Виберіть режим «делікатне прання» при температурі 30-40°C. Для пухових подушок додайте краплю м'якого шампуню, для синтетики підійде звичайний гель для прання. Проте не варто використовувати кондиціонер, тому що він може залишити плівку на наповнювачі.

Після прання віджимайте подушку на мінімальних обертах, а потім сушіть на вулиці або в машинці. Якщо сушите в машинці, додайте ті ж тенісні м'ячики і виберіть режим з низькою температурою. Але якщо ви хочете висушити подушку на сонці, періодично струшуйте та перевертайте її.

Повне сушіння може зайняти 12-24 години. Не прибирайте подушку в шафу, поки вона не стане абсолютно сухою всередині, інакше з'явиться пліснява.

Для профілактики періть подушки кожні 3-4 місяці – це вб'є кліщів і освіжить спальне місце.