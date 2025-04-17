Особливо сильно в'їдаються у волокна світлої тканини яскрава помада та стійкі тональні засоби

Плями від косметики іноді вивести складніше, ніж харчові забруднення. Особливо сильно в'їдаються у волокна світлої тканини яскрава помада та стійкі тональні засоби. Проте існують засоби, які допоможуть швидко врятувати улюблені речі. Ukr.Media розповідає, як вивести плями від косметики з одягу.

Серветки для демакіяжу або міцелярна вода

Ці засоби ефективні проти свіжих плям. Просто ретельно протріть забруднення серветкою для зняття макіяжу, після чого виперіть річ, як зазвичай. Так само працює і міцелярна вода – нанесіть її на ватний диск та протріть пляму.

Спирт

Він добре розчиняє маслянисті та воскові текстури, тому врятує від слідів, залишених на одязі помадою або тональним кремом. Потрібно нанести спирт на ватний диск і, прикладаючи його до плями, інтенсивно намочити забруднення. За потреби диски поступово змінюйте.

Важливо використовувати ізопропіловий спирт (медичний) або етиловий спирт (горілку), а не денатурований спирт, який може містити барвники, що самі можуть залишити пляму.

Крем або піна для гоління

Нанесіть будь-який з цих засобів на пляму від косметики на одязі та залиште на 10-15 хвилин. Після цього рекомендується обробити місце забруднення м’якою щіткою.

Але якщо навіть після цього плями від косметики все одно залишились – засипте пляму содою на кілька хвилин. Далі залишиться випрати або прополоскати річ.

Харчова сода

Сода є м’яким лугом та абсорбентом, тому допомагає розщеплювати жири та олії. Спробуйте замочити річ у воді з розчиненою содою перед пранням або попередньо намочити забруднену ділянку та присипати її содою, залишивши на 10-15 хвилин.

Замочування в розчині соди або присипання плями содою перед пранням може підвищити ефективність видалення плями.

Рідина для миття посуду

Цей засіб допоможе навіть у боротьбі з плямами від стійких помад, тональних кремів та олівців для очей, що в’їлися в тканину.

Перед пранням нанесіть рідину на забруднені ділянки та обережно потріть їх м'якою щіткою або губкою. Залиште на 5-10 хвилин. За потреби повторіть процедуру, після чого виперіть одяг.