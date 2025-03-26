У вас може виникнути спокуса випрати джинси разом з делікатним одягом, але цей варіант варто відкласти та забути

Під час прання багато хто просто складає все до пральної машини, не замислюючись, чи можна прати ці речі разом. Проте деякі тканини, кольори й типи одягу можуть не тільки зіпсуватися самі, але й зіпсувати інші речі. Real Simple розповідає, які речі завжди слід прати окремо, щоб не зіпсувати їх.

1. Рушники та делікатні вироби

Алісія Соколовські, президентка і генеральна директорка AspenClean, каже, що поєднувати рушники з делікатними речами, такими як бюстгальтери чи светри, категорично не можна.

«Рушники можуть пошкодити делікатні речі, розтягуючи їх або спричиняючи знос через свою велику вагу», – пояснює вона.

Ще одна причина не прати бюстгальтери разом з рушниками полягає в тому, що гачки можуть зачепити волокна, що не тільки зіпсує ваші рушники, але й бюстгальтери. Якщо ви мусите прати бюстгальтери та рушники разом, краще покладіть бюстгальтери в спеціально розроблений для них сітчастий мішечок.

2. Рушники та спортивний одяг

Здається логічним кинути всю спортивну сумку в пральну машину відразу, але краще уникати цього, оскільки це може в кінцевому підсумку скоротити термін служби вашого спортивного одягу.

«Рушники поглинають вологу зі спортивного одягу, що може вплинути на характеристики тканини та її водовідштовхувальні властивості», – каже Соколовські.

Найкраще прати спортивний одяг у холодній воді на делікатному режимі та розвішувати сушитися.

3. Джинси та делікатні речі

У вас може виникнути спокуса випрати джинси разом з делікатним одягом, але цей варіант варто відкласти та забути.

«Джинси важкі та можуть створювати тертя, яке пошкоджує легкі тканини. Тому періть джинси окремо або разом з речами подібної ваги», – радить Алісія.

4. Постільна білизна та одяг

Ви можете випрати разом з одягом наволочку, але кидати в пральну машину гігантське простирадло та підковдру – погана ідея.

«Простирадла займають багато місця і можуть сплутуватися з одягом, що в кінцевому підсумку негативно позначається на пранні та сушінні», – додала Алісія Соколовські.

5. Простирадла та шкарпетки

Хочете знати, куди поділася самотня шкарпетка? Ймовірно, вона загорнута десь у вашому простирадлі.

Тейлор Сазерленд, президент Charlie's Soap, каже, що перемішувати простирадла та шкарпетки – жахлива ідея.

«Ви можете загубити шкарпетку на три місяці, тоді як загубити пару джинсів під час прання простирадла набагато важче», – каже він.

6. Ковдри та одяг

«Важкі речі, такі як ковдри, перевантажують пральну машину, що призводить до нерівномірного очищення та сушіння», – пояснює Соколовські.

Замість цього вона радить прати важкі речі окремо, щоб забезпечити їх повне очищення.

7. Одяг із застібками або блискавками та делікатні речі

За словами Соколовскі, спільне прання речей із застібками або блискавками та делікатних речей може завдати шкоди, незалежно від того, чи це ваша улюблена куртка, чи піжама вашої дитини. Однак існує просте розв'язання цієї проблеми.

«Застібніть блискавку та покладіть делікатні речі в сітчасті мішечки, щоб захистити їх», – каже вона.

8. Речі на зав'язках

Сазерленд каже, що це погана ідея – прати речі на зав'язках разом, тому що ризик заплутування занадто високий. Це також означає, що ваші речі з меншою ймовірністю висохнуть рівномірно. Навіть якщо ви зв'яжете шнурки разом, вони, швидше за все, розв'яжуться під час віджимання, тому не варто ризикувати.

9. Речі на липучках та з бавовни

«Куртки або будь-який одяг із застібками-липучками не варто прати з будь-якими бавовняними речами, якщо це можливо. Гачкова частина застібки-липучки повністю вкриється бавовняним ворсом, щоб видалити який знадобляться окуляри, пінцет і терпіння святого», – каже Сазерленд.

10. Сильно забруднений одяг і звичайне прання

Якщо ви сильно забруднились, вириваючи бур’яни в саду, найкраще одяг, в якому ви були, прати окремо. Соколовскі каже, що сильно забруднений одяг може переносити бруд і плями на інші речі, роблячи їх ще бруднішими.