Ніколи не вгадаєте: скільки потрібно порошку на одне прання
Щоб отримати найкращий результат під час прання, важливо правильно визначити, скільки порошку слід додавати в пральну машину. Проте багато людей не надають цьому значення, що може вплинути на якість прання. УНІАН розповідає, скільки потрібно порошку на одне прання.
Скільки прального порошку в столовій ложці
Багато хто задумується, скільки прального порошку у столовій ложці. Вона вміщує 15-20 г. За її допомогою ви зможете легко підрахувати, скільки порошку сипати в пральну машину.
Скільки порошку потрібно для пральної машини на 6 кг
Важливо зазначити, що відповідь на питання, скільки порошку потрібно для прання, залежить від типу і завантаження пральної машинки, і того, наскільки одяг брудний.
Якщо пральна машина розрахована на 6 кг білизни, оптимальна кількість порошку становить 100-120 г (5-6 столових ложок). Для сильно забруднених речей можна збільшити дозу до 130-150 г. Варто також враховувати жорсткість води – якщо вона висока, ефективність порошку знижується, тому варто додати ще 10-20 г мийного засобу.
Скільки порошку потрібно для машини на 5 кг
Якщо у вас машинка з завантаженням 5 кг, достатньо 80-100 г порошку (4-5 ст. л.). У разі сильних забруднень можна додати 10-20 г. Але не потрібно перевищувати, інакше надлишки мийного засобу можуть залишитися на одязі.
Якщо ви перете концентрованим порошком або рідким засобом, дозування буде нижчим, оскільки вони ефективніші.