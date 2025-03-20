Важливо зазначити, що відповідь на питання, скільки порошку потрібно для прання, залежить від типу завантаження пральної машинки,

Щоб отримати найкращий результат під час прання, важливо правильно визначити, скільки порошку слід додавати в пральну машину. Проте багато людей не надають цьому значення, що може вплинути на якість прання. УНІАН розповідає, скільки потрібно порошку на одне прання.

Скільки прального порошку в столовій ложці

Багато хто задумується, скільки прального порошку у столовій ложці. Вона вміщує 15-20 г. За її допомогою ви зможете легко підрахувати, скільки порошку сипати в пральну машину.

Скільки порошку потрібно для пральної машини на 6 кг

Важливо зазначити, що відповідь на питання, скільки порошку потрібно для прання, залежить від типу і завантаження пральної машинки, і того, наскільки одяг брудний.

Якщо пральна машина розрахована на 6 кг білизни, оптимальна кількість порошку становить 100-120 г (5-6 столових ложок). Для сильно забруднених речей можна збільшити дозу до 130-150 г. Варто також враховувати жорсткість води – якщо вона висока, ефективність порошку знижується, тому варто додати ще 10-20 г мийного засобу.

Скільки порошку потрібно для машини на 5 кг

Якщо у вас машинка з завантаженням 5 кг, достатньо 80-100 г порошку (4-5 ст. л.). У разі сильних забруднень можна додати 10-20 г. Але не потрібно перевищувати, інакше надлишки мийного засобу можуть залишитися на одязі.

Якщо ви перете концентрованим порошком або рідким засобом, дозування буде нижчим, оскільки вони ефективніші.