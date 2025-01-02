Не використовуйте віджимання на високих обертах, а найкраще – відключіть його

Пуховик – незамінний елемент зимового гардеробу, який забезпечує комфорт та тепло в холодну погоду. Однак, щоб зберегти його в хорошому стані, важливо правильно доглядати за ним. UkrMedia пише, як правильно прати пуховик, щоб він не втратив своєї форми, об’єму та вигляду.

Метод прання

Перевірте етикетку на пуховику: на ній повинна бути вказана інформація про те, як можна прати виріб. Якщо прання дозволено, виберіть делікатний режим з температурою води не вище 30 градусів.

Покладіть у барабан пральної машини кілька тенісних м'ячиків або спеціальних кульок для прання. Вони допоможуть запобігти збиванню пуху в грудки.

Після прання запустіть додатковий цикл полоскання, щоб повністю видалити миючий засіб.

Не використовуйте віджимання на високих обертах, а найкраще – відключіть його зовсім. Це допоможе уникнути деформації виробу.

Сушіть у горизонтальному положенні, розклавши на сушарці або рушнику. Періодично струшуйте, щоб рівномірно розподілити пух. Іноді перевертайте пуховик під час сушіння для рівномірного висихання.

Коли пуховик висохне, ще раз струсіть його, щоб розпушити пух.

Переваги методу:

пуховик зберігає свою форму та об’єм;

пух не збивається в грудки і рівномірно розподіляється всередині;

тканина не деформується і не втрачає свого кольору.

Поради: