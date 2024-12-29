Якщо ви не плануєте здійснювати або приймати дзвінки, переведіть телефон у«Режим польоту»

Під час відключень електроенергії зарядити телефон практично неможливо. Оскільки цей пристрій є одним з основних засобів зв'язку, варто заздалегідь подбати про його автономність. «24 Канал» розповідає, як заощадити заряд акумулятора та зберегти функціональність телефону.

Використовуйте режим енергоощадження

Один з найпростіших способів продовжити час роботи акумулятора – увімкнути режим енергоощадження. Ви автоматично вимкнете низку функцій, які розряджають акумулятор. Деякі смартфони навіть пропонують різні рівні енергоощадження, що дозволяє вам вибрати, наскільки ви хочете обмежити функціональність.

Якщо ви не плануєте здійснювати або приймати дзвінки, переведіть телефон у«Режим польоту». Це вимкне всі мережеві комунікації, які є основними джерелами розряду акумулятора. А WiFi все одно можна буде увімкнути вручну, якщо це необхідно.

Вимкніть непотрібні функції

Деякі смартфони підтримують дві SIM-карти, але друга SIM-карта зазвичай є резервною та не є необхідною. Вимкнення однієї з них допоможе зменшити використання заряду акумулятора.

Також слід вимкнути Bluetooth, NFC, GPS та інші функції, що працюють у фоновому режимі. Ці налаштування зазвичай можна знайти у верхньому випадному меню на більшості пристроїв.

Оптимізуйте налаштування екрана

Екран – один із найбільших споживачів заряду акумулятора. Щоб мінімізувати його вплив, слід зменшити частоту оновлення екрана – сучасні смартфони часто підтримують високу частоту оновлення до 120 Гц, що збільшує енергоспоживання.

Перехід на нижчу частоту оновлення, увімкнення нічного режиму, зменшення яскравості та вимкнення автоповороту – все це допоможе подовжити термін служби акумулятора.

Керуйте програмами

Видаліть непотрібні програми, особливо ті, що працюють у фоновому режимі. Замість того, щоб використовувати спеціальні програми, спробуйте отримати доступ до сервісів через мобільний браузер, який може замінити кілька програм і заощадити заряд акумулятора.

Щоб перевірити, які програми споживають найбільше енергії, перейдіть до «Налаштування» – «Акумулятор» – «Використання акумулятора». Тут ви побачите детальний список програм, які споживають багато енергії, і зможете зупинити або видалити ті з них, які вам не потрібні.

Також вимкніть налаштування автозавантаження, автоматичного оновлення та синхронізації, особливо якщо у вас кілька облікових записів.

Вимкніть розпізнавання голосу та інші функції

Програми розпізнавання голосу, такі як Google Assistant або Siri, постійно прослуховують команди, що призводить до виснаження заряду акумулятора. Вимкнення цих функцій може допомогти заощадити енергію.

Крім того, вимкнення вібрації та уникнення активностей, що вимагають багато заряду акумулятора, таких як перегляд відео або ігри, можуть суттєво зменшити споживання енергії.

Підготуйтеся до критичних ситуацій з електроживленням

Якщо ситуація з енергопостачанням стане критичною, активуйте найсуворіший режим енергоощадження, переведіть телефон у режим польоту і зв'яжіться з близькими, щоб домовитися про план дій. Також подумайте про те, щоб записати важливі телефонні номери на папері на випадок, якщо батарея вашого телефону повністю розрядиться.