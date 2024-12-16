Як користуватися інтернетом під час відключень світла: поради від Мінцифри
Майже щодня енергосистема України зазнає атак з боку агресора, що призводить до частих знеструмлень. У такі моменти навантаження на мобільний інтернет зростає в кілька разів, через що базові станції мобільних операторів швидко розряджаються, а зв’язок стає нестабільним.
Щоб забезпечити себе інтернетом навіть без світла, Мінцифра рекомендує підʼєднати оптоволоконну технологію xPON, яка забезпечить вас інтернетом до 72 годин зі швидкістю до 1 Гбіт/c без електроенергії.
Ось як це зробити:
Дізнайтеся у провайдера чи використовує він оптоволоконну технологію xPON. Якщо провайдер надає цю послугу, подайте заявку на під’єднання.
Виберіть спосіб для проведення xPON:
Через дроти. Для цього доведеться свердлити стіну;
Через дистанційний блок PoE. Він під’єднується до роутера та модему ONU. Такий блок можна замовити в провайдера.
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Перевірте, чи забезпечив провайдер вас оптичним модемом ONU. Без цього пристрою інтернет не працюватиму під час знеструмлень. Якщо вам не видали ONU – у вас не xPON.
Обов’язково уточніть у провайдера, якої потужності потрібен повербанк. Повербанк живитиме роутер та модем, щоб забезпечити роботу інтернету до 72 годин під час знеструмлень.