Повербанк живитиме роутер та модем, щоб забезпечити роботу інтернету до 72 годин під час знеструмлень

Майже щодня енергосистема України зазнає атак з боку агресора, що призводить до частих знеструмлень. У такі моменти навантаження на мобільний інтернет зростає в кілька разів, через що базові станції мобільних операторів швидко розряджаються, а зв’язок стає нестабільним.

Щоб забезпечити себе інтернетом навіть без світла, Мінцифра рекомендує підʼєднати оптоволоконну технологію xPON, яка забезпечить вас інтернетом до 72 годин зі швидкістю до 1 Гбіт/c без електроенергії.

Ось як це зробити: