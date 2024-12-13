Правильний вибір повербанка забезпечить вам комфортну роботу навіть під час відключень електроенергії.

У результаті російських атак на енергетичні об’єкти в Україні знову вводять графіки відключень світла. Відсутність світла неприємна, особливо для людей, які працюють віддалено. Існує лайфхак, який допоможе вам зарядити ваш ноутбук, навіть якщо світла довго немає, пише УНІАН.

Як зарядити ноутбук від повербанка

За допомогою повербанка можливо зарядити ноутбук, але для цього потрібен спеціальний потужніший пристрій. Річ у тім, що такий акумулятор споживає значно більше енергії, ніж смартфон. Якщо використовувати звичайний повербанк, ноутбук може почати заряджати сам повербанк, а не навпаки.

Основні характеристики повербанка для ноутбуків:

Ємність: не менше 20 000 mAh.

Напруга: не менше 20 В.

Вихідний струм: не менше 2 ампер.

Потужність: не менше 40 Вт.

У магазинах доступні спеціальні повербанки для ноутбуків. Вибираючи пристрій, звертайте увагу на бренд, відгуки покупців і репутацію виробника. Неякісні моделі можуть не лише не заряджати ноутбук, але й пошкодити його акумулятор.

Що слід врахувати:

Сумісність: переконайтеся, що повербанк підходить до вашої моделі ноутбука. Роз'єми: сучасні ноутбуки зазвичай підтримують USB Type-C, а для старіших моделей може знадобитися перехідник. Захист: наявність функцій захисту від перепадів напруги та надмірного заряду буде додатковою перевагою.

Тепер можна зарядити ноутбук від повербанка. Підʼєднайте пристрій до зарядної станції та запасіться терпінням. Може знадобитися кілька годин, щоб ноутбук повністю зарядився.

Правильний вибір повербанка забезпечить вам комфортну роботу навіть під час відключень електроенергії.