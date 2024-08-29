Під час відключення електроенергії можуть виникнути перебої з водопостачанням

Зникнення світла після чергової масованої атаки росії – реалії, в яких доводиться жити українцям вже не перший місяць. Через те, що відключення можуть бути плановими або аварійними, важко передбачити чи спрогнозувати терміни знеструмлень. Тому для того, щоб ви були готові до довготривалого відключення світла, підготуйте собі завчасно необхідні речі. Такий перелік склав Telegraf.

Продукти, що довго стоять

Під час відключення електроенергії холодильник і морозильна камера не працюватимуть, тож важливо мати під рукою запас продуктів, які довго не псуються. Консерви, арахісове масло, крекери, всілякі горішки, печиво та інші продукти, що довго зберігаються, це дуже хороші варіанти.

Похідна піч

Якщо у вас є похідна плита, ви можете використовувати її для приготування їжі та кип'ятіння води під час відключення електроенергії. Головне – дотримуйтеся правил безпеки.

Запас батарейок

Це одна з найбільш важливих речей під час відключення електроенергії. Вони знадобляться, якщо ви користуєтеся ліхтариками чи радіо на батарейках, а також іншими приладами, які можуть працювати від такого джерела живлення. Важливо, щоб батарейки були різних розмірів і підходили до всіх ваших приладів.

Павербанк

Якщо у вас досі немає такого зовнішнього акумулятора, краще його все ж купити. Він допоможе тримати ваш телефон та інші дрібні гаджети постійно зарядженими. Є навіть моделі, від яких можна заживити ноутбук. Головне – не забувайте його вчасно заряджати і дотримуйтеся правил експлуатації, аби пристрій прослужив вас якомога довше.

Запас свічок

Їх можна використовувати не тільки як джерело світла, а й для обігріву та підігріву води. До речі, зробити хорошу свічку, яка довго горітиме, можна самостійно – з підручних матеріалів.

Запас води

Під час відключення електроенергії можуть виникнути перебої з водопостачанням. Обов'язково майте під рукою запас води для пиття та інших потреб. Воду можна зберігати в пластикових пляшках або купувати відразу бутильовану.

Використовуйте газовий обігрівач

Якщо у вас є такий обігрівач, ви можете використовувати його для приготування їжі та обігріву приміщення під час відключення електроенергії. Однак використовуйте його тільки у добре провітрюваному приміщенні та дотримуйтесь усіх інструкцій виробника.

Аптечка

Під час відключення електроенергії аварійні служби можуть виявитися перевантаженими, тому не зайвим буде знати основи надання першої допомоги і мати при собі усі необхідні засоби для цього.

Зарядки на сонячних батареях

Якщо у вас є такий пристрій, ви можете заряджати інші гаджети, використовуючи енергію сонця. Особливоце буде корисно під час тривалих відключень.

Підготуйте теплий одяг

Носіння декількох шарів одягу допоможе вам залишитися в теплі під час відключення електроенергії під час похолодань. Не забувайте про теплі шкарпетки, шапку, шарф і навіть рукавички, якщо потрібно (взимку). Також намагайтеся пити багато теплої рідини.