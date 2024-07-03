У 2022 році оператори реалізували можливість користуватись національним роумінгом

Під час планових вимкнень світла зникає і стабільна мобільна мережа. Від чого це залежить і як можна з цим справитись, пише Liga.Tech.

Чому зв'язок пропадає одразу після відключення

Робота мобільної мережі суттєво залежить від збільшення навантаження, яке спостерігається кожного разу під час відключень, адже абоненти часто переходять із відключеного Wi-Fi на мобільний інтернет.

Якщо провайдер фіксованого інтернету працює на сучасних технологіях, користувачі можуть користуватись домашнім інтернетом навіть під час тривалих відключень світла.

Та не всі фіксовані провайдери забезпечують такий рівень енергонезалежності, тому з відключенням світла мешканці масово переходять із домашнього інтернету на мобільний. Мережа зазнає величезного зростання навантаження, що призводить як до зниження швидкості у кожного споживача, так і до швидкого розряджання акумуляторних батарей базової станції з їх подальшим відключенням.

Поради

Провайдери радять вимикати автозавантаження медіа, встановлювати низьку якість для перегляду відео та спілкуватись за допомогою дзвінків, SMS та месенджерів, які забирають менше ресурсів, ніж мобільний інтернет. Це дозволить акумуляторам на базових станціях працювати довше, відповідно, люди довше матимуть зв'язок.

YouTube, Netflix, Київстар ТБ та інші стримінгові платформи дозволяють завантажувати та дивитися відео навіть без інтернету та пізніше переглядати його офлайн.

Також варто утриматись від користування сервісами з важким контентом, які генерують збільшений трафік, до прикладу ТіkTok.

Якщо перегляд критично необхідний, оператор радить встановити нижчу якість відео.

Як працює національний роумінг

У 2022 році оператори реалізували можливість користуватись національним роумінгом.

За відсутності зв’язку одного мобільного оператора, абонент може спробувати підключитися до мережі іншого мобільного оператора. Можливо в тому чи іншому населеному пункті у когось з операторів ситуація буде краща.

Для цього в налаштуваннях мобільного необхідно вибрати автоматичний вибір мережі, а якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то вибрати вручну іншу доступну мобільну мережу. Абонент може користуватись мережею іншого оператора без додаткової плати і зміни номера.

Один нюанс – у національному роумінгу не працює 4G, щоб не перевантажувати працюючу мережу, до якої додаються ще й абоненти інших операторів. Тому за першої можливості підключайтесь до «рідної» мережі. Для цього треба знов увімкнути автоматичний вибір мережі або підключитись до своєї мережі у ручному режимі.