Саме цей простий трюк допоможе охолодити повітря та зробити перебування в приміщенні комфортнішим

Під час вимкнення світла у спеку особливо важко без кондиціонерів. Але є дієвий лайфхак, як можна охолодити дім за допомогою підручних засобів.

Все, що вам потрібно зробити, це замочити кілька рушників у холодній воді, а потім розвісити їх біля вікон і дверей, пише Мeta.

Саме цей простий трюк допоможе охолодити повітря та зробити перебування в приміщенні комфортнішим. За допомогою цього трюку вода випаровується з поверхні рушників і охолоджує повітря в будинку. Це дешева альтернатива для будинків, у яких немає кондиціонерів.

Зауважте, що рушники обов'язково повинні бути свіжовипраними, інакше брудні рушники спричинять неприємний запах вогкості, який буде панувати в домі.

Ще про 6 різних і бюджетних способів, як охолодити дім у спеку раніше писав ZAXID.NET.