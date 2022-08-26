Щоб кімнати охолоджувалися, потрібна циркуляція повітря

Влітку спека може зіпсувати відпочинок чи роботу вдома, особливо якщо у вас вікна виходять на південний бік. Звичайно, найкращим рішенням цієї проблеми є кондиціонер, проте не всі і не завжди мають можливість встановити якісну кліматичну техніку. «Архідея» розповідає, що ще допоможе справитися зі спекою та палючим сонцем.

1. Відкрийте всі двері в квартирі.

Щоб кімнати охолоджувалися, потрібна циркуляція повітря. Також можна увімкнути вентилятор (або навіть декілька). Це забезпечить рух повітря та не дасть накопичуватися теплу.

2. Тримайте жалюзі, ролети та штори закритими.

До 30% тепла надходить саме від вікон. Закрийте жалюзі або щільні штори, і ви відразу відчуєте, що стало значно прохолодніше. Особливо це стосується приміщень, вікна яких виходять на сонячний бік.

3. Увімкніть витяжку на кухні та у ванній кімнаті.

Якщо ви приймаєте гарячу ванну або готуєте на кухні, обов'язково використовуйте витяжки в цих приміщеннях. Вони допоможуть позбавитися пари і гарячого повітря, а разом з цим і додаткових градусів, які можуть нагріти повітря у всьому домі.

4. Відкрийте всі вікна на ніч.

Увечері температура зазвичай дещо знижується, інколи різниця між максимальною та мінімальною температурами може досягати десятка градусів. Не втрачайте нагоди скористатися цим і постарайтеся накопичити нічну прохолоду на першу половину дня, відкривши вікна увечері, можна навіть створити протяг. Тільки не забудьте зачинити вікна до сходу сонця, доки температура не почала підніматися.

5. Зволожуйте повітря у приміщенні.

Це можна робити за допомогою спеціального зволожувача або ємностей з водою.

6. Вимикайте побутову техніку.

Телевізор, комп’ютер, холодильник та інші побутові прибори випромінюють багато тепла. Звісно, деяку техніку вимкнути неможливо, але якщо чимось не користуєтесь, не забувайте його одразу від’єднувати.

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