Щоб повністю усунути забруднення у внутрішньому блоці кондиціонера, необхідно очистити фільтри, вентилятор, теплообмінник, дренаж

Кондиціонер – чудовий спосіб забезпечити кліматичний комфорт у будь-яку пору року. Але не всі знають, що для коректної роботи обладнання спліт-систему потрібно не тільки періодично обслуговувати (дозаправляти), а й чистити від пилу, пуху, жиру та засмічення. Як зробити це самостійно, розповідає Pokupon.

Для чого потрібно чистити кондиціонер

Найпоширеніший тип кондиціонера – спліт-система, що складається з внутрішнього та зовнішнього блоків. Вона побудована на прокачуванні повітря за допомогою вентилятора з турбіною, розташованою поруч із теплообмінником-випарником, де протікає фреон, який забирає тепло на себе. Потім повітря повертається до приміщення вже охолодженим, а сам фреон у газоподібному стані по патрубках потрапляє у зовнішній блок, віддає тепло навколишньому середовищу і вже рідким повертається у внутрішній.

Якщо вчасно не проводити чищення фільтрів, решіток, піддону, патрубків, вентилятора від пилу та бруду, кондиціонер рано чи пізно вийде з ладу:

зменшиться ефективність обдування через засмічення фільтрів та решіток;

шар пилу погіршить теплообмін між випарником та повітрям, що призведе до додаткового навантаження на компресор і тим самим зменшить його термін експлуатації;

збільшиться розмноження пилових кліщів, з’явиться грибок, пліснява та бактерії, які здатні викликати серйозні захворювання у людини;

з’явиться неприємний запах через засмічення дренажної системи та застоювання конденсату;

може почати капати вода із внутрішнього блоку.

Як часто чистити кондиціонер

Усе залежить від того, як часто ви користуєтесь кондиціонером і наскільки забруднене довкілля пилом як на вулиці, так і всередині приміщення. Рекомендовано повністю чистити кондиціонер хоча б двічі на рік: після зими та літа; а фільтри – раз на місяць.

Також варто чистити пристрій, якщо виникли такі проблеми:

гірше дме повітря;

інтенсивність охолодження знизилася;

відчувається неприємний запах вогкості;

внутрішній блок почав текти;

при включенні кондиціонера та іноді під час роботи ви чуєте потріскування, шум або стукіт.

Щоб побутовий кондиціонер працював довго та ефективно, недостатньо почистити лише одну його деталь, чищення потрібне як внутрішньому, так і зовнішньому блоку.

Чищення внутрішнього блоку кондиціонера

Щоб повністю усунути забруднення у внутрішньому блоці кондиціонера, необхідно очистити фільтри, вентилятор, теплообмінник, дренаж.

Для цього знадобляться:

м’яка ганчірка або мікрофібра;

зубна щітка;

пилосос;

тепла вода з милом чи рідиною для посуду;

засоби для чищення кондиціонера;

щільний поліетилен або спеціальний сервіс пакет та бахіли;

рукавички та респіратор (щоб не дихати пилом);

Як чистити фільтри

1. Вимкніть кондиціонер із мережі.

2. Відкрийте кришку внутрішнього блоку (залежно від моделі кондиціонера іноді потрібно знімати передню панель та жалюзі, обережно їх вигинаючи та знімаючи з кріплення, потім відкрутити гвинти).

3. Зняти фільтри грубої очистки (сітки на пластиковій округлій рамці).

4. Замочити фільтри в мильному розчині на півгодини, якщо є запах вогкості – додайте спирту (50 на 50) або протигрибкового засобу (за інструкцією).

5. Змити розчин із фільтрів під краном і просушити їх (не кладіть фільтри на сонце та не використовуйте фен, щоб пластиковий корпус не деформувався).

Якщо в спліт-системі є іонізація повітря – очистіть електростатичну пластину. Потім візьміть інструкцію до кондиціонера і знайдіть розділ як чистити фільтри тонкого очищення, в деяких моделях вони підлягають заміні.

Чищення вентилятора

Незалежно від моделі кондиціонера вентилятор внутрішнього блоку має витягнуту форму з довгими тонкими горизонтальними лопатями, які очистити не так просто. І щоб чистка пройшла ефективно, необхідно:

від’єднати трубку від зливного отвору та зняти піддон для конденсату;

відкрутити кріплення випарника з протилежного боку електродвигуна вентилятора;

викрутити болт кріплення валу турбіни (вентилятора) до ротора двигуна (дістатись до нього можна покрутивши вентилятор до місця, де лопаті розташовані широко);

підняти випарник та витягнути вал із вентилятором;

у мильному розчині замочити вентилятор на пару годин і потім очистити лопаті за допомогою зубної щітки;

залишити сушитися.

Очищення радіатора

Радіатор (теплообмінник-випарник) розташований під фільтрами. Він виглядає як змійовик з безліччю зігнутих трубок та пластинами на них. Оскільки відстань між пластинами маленька, туди забивається пил, який перешкоджає нормальній циркуляції повітря, і щоб їх очистити вам знадобиться суха зубна щітка та пилосос.

Але якщо на лопатях утворилася пильна скоринка – доведеться мити водою. Зробити це можна не знімаючи радіатор, але для цього знадобиться:

відігнути датчик температури (розташований між пластинами теплообмінника);

надіти бахіли на електронний блок і датчик температури, щоб захистити їх від води;

закрити поліетиленовою щільною плівкою стіну за кондиціонером і зробити з неї жолоб для відведення води у відро; зручніший спосіб – придбати сервіс пакет для миття кондиціонера.

Миття кондиціонера

Коли закінчили підготовку внутрішнього блоку та захистили стіни від води можна приступати до очищення:

нанесіть мильний розчин на теплообмінник, щоб бруд краще відчищався – додатково використовуйте спеціальний засіб для чищення;

залишіть радіатор відкисати на 20-30 хвилин, потім обприскувачем з водою змивайте мило та засіб доти, доки не почне стікати чиста вода;

дайте висохнути радіатору і зніміть захисну плівку або чохол.

Чистка дренажу

Це останній етап миття внутрішнього блоку кондиціонера. Для цього візьміть знятий раніше піддон для конденсату і добре вимийте його. Продуйте дренажну трубу пилососом і промийте рідиною для чищення кондиціонера. Щоб знезаразити трубку та піддон, на додаток можна використовувати хлоргексидин або будь-який інший аналогічний дезінфікуючий засіб.

Коли всі етапи миття завершені, можна збирати кондиціонер, але робити це краще не раніше, ніж через добу, щоб усі деталі пристрою добре висохли.

Чищення зовнішнього блоку кондиціонера

Зовнішня частина кондиціонера розташована на вулиці, і тому не завжди її можна почистити самому. Якщо блок знаходиться високо над землею, надто низько або далеко від віконного отвору – для власної безпеки краще звернутися за допомогою до професійних мийників. Але коли ви живете у приватному будинку або блок розташований чітко за вікном і до нього можна спокійно дотягнутися – чистіть самостійно: