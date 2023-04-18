Починайте оздоблення з кута

Ми вже розповідали раніше про особливості, переваги та недоліки рідких шпалер, а тепер час дізнатися, як правильно їх клеїти. Пояснює «Епіцентр».

Підготовка стін

Для нанесення рідких шпалер потрібно спочатку провести підготовчі роботи. Стіни повинні бути гладкими, сухими та чистими. Якщо є якісь плями, просто зафарбуйте їх білою фарбою. При необхідності стіни потрібно вирівняти та зашпаклювати.

Також на підготовку поверхонь під нанесення рідких шпалер впливає тип стін:

як захисний шар на цементно-піщану штукатурку або бетонні стіни потрібно нанести ґрунтовку, потім стартову шпаклівку без подальшого зачищення (рідкі шпалери «люблять» невеликі шорсткості), а потім знову ґрунтовку;

гіпсокартонні стіни готуються так само, як і оштукатурені; єдине, що шпаклювати потрібно всю гіпсокартонну поверхню, а не лише стики, щоб їх не було видно після висихання;

на фанерні, дерев'яні, металеві стіни або поверхні з OSB-плити спочатку потрібно нанести алкіду емаль, а краще емаль ПФ-115; це дозволить домогтися водонепроникності між основою стіни та рідкими шпалерами;

на стіни з побілкою, що зустрічається в старих сільських будиночках та на дачах, рідкі шпалери не наносяться: спочатку вам доведеться змити побілку, проґрунтувати стіни, нанести стартову шпаклівку і знову ґрунтовку.

Приготування рідких шпалер

Змішайте рідкі шпалери з водою відповідно до інструкції на упаковці. Зазвичай, це 1:4 (одна частина сухої суміші на чотири частини теплої води температурою 50-60°C). При змішуванні головне не пошкодити ніжні целюлозні волокна, тому деякі фахівці радять робити це руками, а не будівельним міксером. Переконайтеся, що не залишилося грудочок.

Накрийте ємність плівкою, щоб уникнути випаровування вологи. Дайте суміші настоятися близько 8 год. Точний час завжди вказано на упаковці. Перед використанням добре б знову перемішати суміш, щоб підняти з дна всі компоненти, що осіли.

Нанесення рідких шпалер

Для цього вам знадобиться гладилка. Тримайте її під кутом 20° від стіни. Починайте оздоблення з кута, наносячи суміш зліва направо. Виконуйте розгладжуючі прямолінійно-поступальні рухи, кругових рухів краще уникати. Наприкінці ходу гладилка має повністю відірватись від стіни.

Ще деякі рекомендації щодо нанесення рідких шпалер:

враховуйте, що після висихання суміші, товщина шару зменшується приблизно на 30%, тому з самого спочатку наносьте близько 1,5 мм;

важливо, що одна стіна від кута до кута повинна бути оздоблена рідкими шпалерами з того самого замісу, щоб вийшло рівномірне безшовне покриття;

всі розриви і нерівності краще відразу ж закладати, поки суміш не висохла;

після закінчення оздоблення стін, відкрийте вікна, щоб прискорити випаровування вологи і відповідно висихання суміші.

Як зняти рідкі шпалери з наступним ремонтом

Якщо вам потрібно замінити якусь ділянку з рідкими шпалерами, просто розмочіть старе покриття водою за допомогою пульверизатора. Зачекайте близько 15 хв. і перевірте, чи можна зняти покриття. Якщо все ще ні, просто розпорошіть воду ще раз. Далі старі рідкі шпалери можна зняти кельмою або шпателем.